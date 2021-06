¿En qué andan los jugadores de River que se fueron a la B?

Un día como hoy, pero de 2011, River descendía a la Primera B Nacional. Qué fue de la vida de los integrantes del plantel que perdió la categoría tras caer con Belgrano en la Promoción.

El 26 de junio de 2011 tuvo lugar una fecha sumamente significativa en el deporte nacional. Aquella tarde del miércoles, pocos días después de que comenzara el invierno, River se fue a la B tras caer -en el resultado global- con Belgrano en el estadio Monumental. A una década de aquel momento que marcó al fútbol argentino, repasamos en qué andan los jugadores que integraron el plantel del "Millonario".

Pese a que el descenso se concretó dicha jornada, la histórica caída del gigante del fútbol argentino se produjo luego de varias campañas con flojos resultados y las pésimas gestiones de los presidentes José María Aguilar y Daniel Passarella. En dicho lapso, los entrenadores que estuvieron al frente fueron Diego Simeone, Néstor "Pipo" Gorosito, Leonardo Astrada, Ángel Cappa y JJ López. De hecho, este último había logrado que su equipo ocupara puestos de clasificación de Copa Sudamericana 2011, aunque quedó inhabilitado por tener que disputar la Promoción.

Sin embargo, el golpe final que recibió River fue con el entonces elenco comandado por Ricardo Zielinski, que logró una verdadera epopeya: en el partido de ida, que tuvo lugar el miércoles 22 de junio en el estadio Julio César Villagra, se impuso por 2-0 con los goles de César Mansanelli y César "El Picante" Pereyra. Luego, en la revancha que se desarrolló en el Monumental, fue 1-1: Mariano Pavone hizo el primer tanto y luego Guillermo Farré decretó la historia para el conjunto cordobés.

Qué fue de la vida de los jugadores de River que se fueron a la B

Juan Pablo Carrizo

Quizás, uno de los jugadores más controversiales en River. Al día de hoy, su figura genera amor y odio entre los hinchas del club. Juan Pablo Carrizo fue clave en la conquista del Torneo Clausura 2008. Incluso, se había destacado en una buena parte del campeonato en el que el equipo descendió. Sin embargo, en el tramo final, cometió grandes errores y su imagen quedó opacada. A los 37 años, y tras haber vestido las camiseteas del Lazio, Catania, Inter de Milán, Rayados de Monterrey y Cerro Porteño, actualmente se encuentra libre.

Jonatan Maidana

El zaguero central vivió la experiencia más difícil del club, pero también supo dar vuelta su imagen y transitar el momento más glorioso en la historia de River, alcanzando -hasta el momento- 12 títulos. Si bien formó parte del descenso, fue clave en la conquista de la Copa Libertadores 2018 que el equipo de Marcelo Gallardo le ganó nada menos que a Boca en Madrid. Actualmente, y después de haber tenido una breve experiencia en Toluca, regresó en febrero de 2021.

Adalberto Román

Adalberto Román fue uno de los responsables de la derrota con Belgrano en el partido de ida de la Promoción tras una insólita mano dentro del área de River, que el equipo cordobés aprovechó en el penal. Tras el descenso, el defensor paraguayo jugó en la B Nacional, pasó a préstamo a Palmeiras, regresó a "El Millonario" y durante varios años jugó en Libertad (Paraguay). Más tarde, en 2018 tuvo una experiencia en Cerro Porteño y finalmente en 2019 se retiró en Sportivo San Lorenzo, equipos de su país. Actualmente, y de acuerdo a lo que indicó en una entrevista con el sitio paraguayo Crónica, trabaja en otro rubro: "Me mudé a La Colmena con mi familia, me dedico a la ganadería, compré un campo y trabajo en mi propia granja. La ganadería es algo que no no desconozco porque soy del interior y antes de jugar al fútbol ya trabajaba en esto. Es una actividad que me gusta".

Alexis Ferrero

Tras el descenso con River, Alexis Ferrero pasó por Huracán, San Martín (Tucumán), Central Córdoba (Santiago del Estero). A comienzos del 2020, se retiró en San Martín (Mendoza) nada menos que con 42 años. Actualmente, se desempeña como manager de Central Córdoba, uno de los equipos en los que tuvo la chance de jugar.

Juan Manuel Díaz

El lateral izquierdo formó parte del equipo que descendió a la B Nacional. Tras el descenso jugó en dicha categoría. Juan Manuel Díaz formó parte de la vuelta a Primera e incluso hizo el primer gol de River, en el 1-0 ante Chacarita en el Monumental. Más tarde, vistió las camisetas de Nacional (Montevideo), Racing (Montevideo) y luego lo hizo en AEK (Atenas, Grecia), donde se retiró en 2017.

Carlos "Chiche" Arano

El defensor, uno de los más flojos de River en el descenso del 2011, se quedó en el club para jugar la B Nacional. Tras el ascenso, "Chiche" Arano vistió la camiseta de Huracán y finalmente lo hizo en Barracas Central, donde se retiró en 2016. Actualmente, y desde hace unos años, se desempeña como entrenador en las Divisiones Inferiores de Racing.

Walter Acevedo

El volante central, otro de los puntos flojos del entonces equipo dirigido por Juan José López, se fue a Banfield tras el descenso, aunque regresó para jugar entre las temporadas del 2012 y 2013. Luego, Walter Acevedo vistió las camisetas de Zaragoza (España), Tigre, Defensa y Justicia, Birkirkara (Malta) y de Municipal (Guatemala). En la actualidad es representantes de futbolistas: uno de ellos es Mauro Zárate, que hace poco se marchó de Boca y cuyo futuro aún es una incógnita.

Matías Almeyda

En aquel equipo de River que se fue a la B, Matías Almeyda fue uno de los jugadores más destacados. Increíblemente, con 37 años y tiempo después de tirar paredes en el Fútbol Senior del club, era uno de los puntos fuertes del mediocampo. Tras el descenso, tomó la decisión de asumir como entrenador del equipo y dirigirlo en la B Nacional. Logró el ascenso a la Primera División y tiempo después dirigió en Banfield, Chivas de Guadalajara (México) y actualmente lo hace en San José Earthquakes (Estados Unidos).

Roberto Pereyra

Tras haber formado parte del descenso de River, Roberto Pereyra se marchó a Europa, donde tuvo muy buenos desempeños, al punto de que fue convocado por la Selección Argentina para disputar la Copa América 2015: vistió las camisetas del Udinese (Italia), Juventus (Italia), Watford (Inglaterra). Actualmente, y desde 2020, juega en Udinese, equipo en el que está teniendo muy buenos desempeños.

Erik Lamela

Erik Lamela, una de las joyas de River en las Inferiores, debió asumir un rol protagónico en un momento sumamente complicado. Tras el descenso con el club, se marchó a Europa, donde vistió las camisetas de la Roma (Italia) y luego arribó a Tottenham (Inglaterra), donde juega desde 2013. Logró tener experiencias en la Selección Argentina en algunas convocatorias, y también en la Copa América 2015 y 2016. Aun así, la falta de continuidad en el equipo inglés y algunas lesiones lo han mantenido lejos del Mundial 2018 y también de la mirada de Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste.

Leandro Caruso

El delantero, a quien le cometieron un penal increíble que Sergio Pezzotta no cobró en la revancha ante Belgrano en el Monumental, se marchó del club tras el descenso. Leandro Caruso vistió las camisetas de Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Huracán, All Boys y, en 2016, se sumó a Juventud Unida (San Luis). Luego, se retiró, pero finalmente a mediados de 2018 sumó a Dock Sud, donde es uno de los habituales titulares.

Mariano Pavone

Mariano Pavone, a quien le había ido muy bien en Estudiantes, tuvo un flojo paso por River y fue protagonista de la pesadilla en aquella tarde en el Monumental. Pese a que convirtió un gol en el inicio del partido, luego falló el penal que el arquero Juan Carlos Olave le tapó. Tras aquel episodio, el delantero vistió las camisetas de Lanús, Real Betis (España), Cruz Azul (México), Vélez Sarsfield, Racing, Estudiantes, Defensor Sporting (Uruguay). En la actualidad, y desde principios de 2020, juega en la B Nacional para Quilmes.

JJ López

Juan José López, entrenador de River que había tenido una fabulosa etapa como futbolista del club, fue el hombre que estuvo en el banco de suplentes en el día del descenso ante Belgrano. Tras lo ocurrido dirigió a San Martín (Tucumán) en 2014 y más tarde, en 2016, lo hizo en Juventud Antoniana (Salta).