¿Por qué se desaconseja usar sartenes de teflón y con qué se los puede reemplazar?

Por qué hay que desechar los sartenes de teflón.

Hay una gran cantidad de objetos disponibles dentro de la cocina al momento de preparar un alimento, pero de a poco algunos comenzaron a perder protagonismo debido a que se volvieron obsoletos con el desarrollo de la tecnología o porque se descubrió que no son ideales para cocinar. Esto último se encuentra vinculado con los sartenes de teflón, que se recomienda reemplazarlos por otros y así evitar ciertos riesgos.

Al momento de cocinar se despliega un abanico de instrumentos que nos permitirán materializar esa comida que pensamos y que nos despertó el apetito. Uno de los objetos que más suele utilizarse para preparar una porción de carne o verdura son los sartenes, pero se descubrió que no todos se encuentran aptos para la elaboración de alimentos. En especial aquellos que fueron hechos con teflón.

Por qué hay que desechar los sartenes de teflón.

"Me compré una cantidad estúpidas de sartenes de hierro curado porque la verdad que esto del teflón me tenía re perseguido", expresó Capitán Siesta, como figura su usuario de X (ex Twitter). Uno de los comentarios que más comenzó a circular en las redes por diversas noticias es que estos objetos desprenden ciertas partículas que se adhieren a la comida y la contaminan.

Se trata de un instrumento que se encuentra compuesto de politetrafluoroetileno (PTFE) que al calentarse puede generar gases que son nocivos para el organismo de las personas. De hecho, se conoce un síndrome que fue bautizado como "fiebre por humo de polímeros", que produce las mismas consecuencias que una gripe y se necesita de un reposo de 48 horas para eliminarla del cuerpo.

Sin embargo, hay una explicación que permite entender que la recomendación que comenzó a circular en las redes no dispone de un sustento científico bastante estable. "El problema que podemos tener con el teflón es que produce gases nocivos si se calienta demasiado (por encima de los 260ºC) aunque, en las cantidades en las que podríamos inhalarlos en nuestra casa, en principio, no son peligrosos", expresaron desde EG Seguridad Alimentaria.

Además, se le advirtió a las personas que la temperatura de 260° no es una ideal para cocinar alimentos porque estos se quemarán. Es importante recordar que el aceite comienza a largar humo cuando se rompe la barrera de los 200°. Una clara señal de que el compuesto no es apto para freír papas fritas o milanesas y que la mejor opción que existe es dejarlo que se enfríe para luego tirarlo.

No es manteca ni aceite: el ingrediente saludable para evitar que la comida se pegue a la sartén

Al momento de cocinar, uno de los ingredientes que más suele usarse es aceite o manteca para que la comida no quede adherida a la superficie de los sartenes. Aunque no todos están de acuerdo en la aplicación porque pretenden desarrollar una cocción más saludable y que no les altere la dieta que se encuentran llevando a cabo.

Un secreto permitió revelar que el mejor aliado para que la comida no se pegue es la sal gruesa. Solo alcanza con rociar un poco la base del sartén que vamos a utilizar, poner un fuego medio durante cinco minutos y esto provocará que se forme una barrera natural. Pasado el tiempo señalado, se deben remover los restos y colocar la carne.

Por lo general, este truco se usa para desarrollar comidas más saludables, pero también con objetos que con el paso del tiempo fueron perdieron su capi antiadherente. Una que suele dañarse en el proceso de lavado y que es bastante complicada de recuperar al punto que es preferible comprar un nuevo recipiente para disfrutar de sus beneficios.