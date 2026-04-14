Boca venció a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: goles y resumen del partido

Boca derrotó a Barcelona de Ecuador por 3-0 en un partido en el que fue de menor a mayor, con un gran segundo tiempo, y que disputaron esta noche, en La Bombonera, por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El local golpeó cerca del final de ambos tiempos: el defensor Lautaro Di Lollo marcó a los 38 minutos del primer tiempo, el volante Santiago Ascacibar convirtió a los 36 del complemento y el mediocampista Ander Herrera sentenció el triunfo en el tercer minuto de descuento de la segunda etapa.

Con el triunfo, el equipo que dirige Claudio Úbeda se ubica en la primera posición de la zona D con puntaje perfecto tras dos fechas, mientras que el equipo visitante se encuentra en el último lugar, sin sumar puntos.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los siete minutos del primer tiempo, con un derechazo bajo y cruzado del delantero Darío Benedetto desde afuera del área, que fue detenido por el arquero Agustín Marchesín. En 12 minutos de la primera etapa, el arquero del “Xeneize” tuvo que pedir el cambio por una lesión en la rodilla derecha que lo hizo retirarse del campo llorando desconsoladamente.

A los 16 minutos, luego de un pase largo, el atacante Miguel Merentiel avanzó por derecha, se adentró en el área y, después de un enganche, sacó un zurdazo a media altura que buscaba el segundo palo y se fue muy cerca del poste. En 33 minutos de la primera parte, Merentiel desbordó por izquierda y metió un centro pinchado al área chica para la aparición del volante Santiago Ascacibar, que se tuvo que agachar para cabecear y terminó sacando un remate con poca potencia y a las manos del arquero José Contreras.

El “Xeneize” abrió el marcador a los 38 minutos, con un centro lejano desde la izquierda de lateral Lautaro Blanco al segundo palo para el defensor Lautaro Di Lollo, que retrocedió algunos pasos dentro del área y sacó un efectivo cabezazo, que Contreras alcanzó a rozar pero no pudo desviar, sobre su palo derecho. Boca tuvo la primera llegada del segundo tiempo, a los cuatro minutos, con un pase filtrado del mediocampista Milton Delgado para la trepada por izquierda de Merentiel, que quiso definir bajo y cruzado pero no pudo superar al arquero rival.

A los 11 minutos, un centro frontal del mediocampista Leandro Paredes fue controlado de pecho por Ascacibar, que, al estar de espaldas al arco, sacó un remate de chilena, aunque el mismo salió a las manos de José Contreras.

Un minuto más tarde, luego de una nueva pelota en profundidad de Delgado hacia el costado izquierdo, el enganche Tomás Aranda pudo controlar y meterse en el área, con un intento de picar la definición por encima del achique de Contreras, que de todas formas pudo despejar con la mano derecha.

El “Xeneize” amplió la ventaja a los 36 minutos de la segunda parte y nuevamente de la mano de los centros desde la izquierda de Lautaro Blanco: el lateral desbordó y metió la pelota al área desde el piso, que habilitó el frentazo goleador de Ascacibar para el 2-0.

Sobre la hora, en el tercer minuto de descuento, el mediocampista Ander Herrera controló sobre la frontal del área y cruzó un remate bajo, que entró por el poste derecho de un Contreras que no tuvo reacción.

Boca Juniors vs Barcelona de Guayaquil: Ficha técnica