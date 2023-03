Se confirmó lo peor: la durísima lesión que sufrió LeBron James para Los Lakers

El máximo anotador en la historia de la competencia estadounidense podría perderse lo que resta de la Fase Regula y su presencia en postemporada es una incógnita.

Los Lakers recibieron una mala noticia este jueves justo en el mejor momento de su temporada en la NBA: LeBron James se lesionó el pie derecho y estará, al menos, tres semanas ausente en el equipo. El equipo de Los Ángeles no sabe si podrá contar con él para el inicio de los Playoffs que comenzarán en abril.

La remontada de las últimas semanas de los Lakers, en las que obtuvo cuatro victorias en cinco partidos disputados, había generado optimismo en la ciudad y en la franquicia ya que comenzaron a escalar puestos luego de un flojo arranque de competencia. Sin embargo, la novedad del problema muscular de LeBron trae más que un dolor de cabeza por lo que significa en el plantel y en el juego.

Si bien "The King" pudo terminar el partido ante Dallas Maverciks sin problemas físicos el pasado miércoles 24, horas después de la victoria como local se supo que sufrió una lesión en el pie derecho. A través de sus redes sociales, el equipo de darvin Ham informó que el jugador estrella "ha sido evaluado por los médicos y el personal médico del equipo de los Lakers, y se ha determinado que ha sufrido una lesión en el tendón del pie derecho. James será reevaluado en aproximadamente tres semanas".

Según trascendió en medios estadounidenses, James sintió un dolor tras caer mal de un ataque al aro en el encuentro ante los "Mavs". Sin embargo, una de las fuentes más confiables de la competencia Shams Charania, el máximo anotador de la historia de la NBA se resintió de una lesión que había sufrido en enero y que ahora se agravó.

El tiempo de recuperación de LeBron james para volver a los Lakers

Aunque se especula que su recuperación demandará tres semanas, como comunicó la franquicia, lo cierto es que recién en ese lapso de tiempo será evaluado pero no es seguro que regrese a la competencia. La parte positiva de la situación es que James no deberá ser operado, aunque el tiempo apremia debido a que el equipo angelino se encuentra en el puesto 11° de la Conferencia Oeste y no está clasificando a los Play-In.

Cabe destacar que el tiempo que estará fuera podría alejarlo de la Fase Regular, que finaliza el 9 de abril, y los médicos apuntan a que llegue al inicio de los Playoffs, en caso de que los Lakers consigan un pasaje cuando restan 19 partidos para finalizar la temporada.

Los partidos que se perderá LeBron James en tres semanas

Partidos: