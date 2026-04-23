Barcelona anunció el parte médico de Lamine Yamal: chau temporada

Barcelona confirmó la lesión de Yamal frente a Celta y hay alarma en España (foto: club Barcelona).

Barcelona confirmó cuál fue la lesión de Lamine Yamal frente a Celta de Vigo por LaLiga, ya que debió retirarse lastimado a los 40 minutos del primer tiempo en el estadio Camp Nou. El crack de apenas 18 años convirtió el gol de penal, que significó el 1-0 definitivo, sintió un pinchazo, se tiró al piso e inmediatamente pidió el cambio. De hecho, salió rumbo al vestuario local caminando por sus propios medios.

Lo concreto es que el club catalán anunció que el número 10 padeció una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Si bien se perderá el resto de la vigente campaña con el equipo de Hansi Flick, por ahora se espera que pueda jugar el Mundial 2026 para la Selección de España.

El parte médico de Barcelona sobre la lesión de Yamal

Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial.

De esta manera, al menos respira Luis de la Fuente, el entrenador de "La Roja", que tendrá al joven zurdo entre sus filas en la lista final rumbo a la Copa del Mundo. El delantero es absolutamente determinante con las dos camisetas, a tal punto que estuvo a punto de ganar el último Balón de Oro, que finalmente se lo llevó Ousmane Dembélé.

Lamine Yamal se retiró lesionado frente a Celta.

A esta baja del astro blaugrana, se le suman otras ausencias clave en el elenco catalán: Raphinha, Andreas Christensen, Marc Bernal y Joao Cancelo también están lesionados, además de que Eric García fue suspendido por cinco amonestaciones. Con 18 puntos en disputa en LaLiga aún, el "Barsa" le saca 9 a Real Madrid en la cima de la tabla de posiciones. Y todavía tienen que jugar el Clásico entre sí en la Ciudad Condal. Todo indica que, pese a las bajas, el máximo título doméstico se quedará en Catalunya.

Los números de Yamal en Barcelona

151 partidos oficiales.

49 goles.

45 asistencias.

5 títulos conseguidos.

El fixture de España en el Mundial 2026