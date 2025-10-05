Cuánto dinero gana Lamine Yamal: el salario que cobra en Barcelona

Lamine Yamal en el Barcelona.

Lamine Yamal es uno de los jugadores más importantes que hay en el mundo en la actualidad. Un futbolista que con sólo 18 años se planta como uno de los mejores en todo el mundo. Titular y figura en uno de los clubes más grandes del mundo, como lo es el Barcelona. Y la gran "joya" con la que cuenta también la Selección española, con la que a sus 17 años consiguió ganar la Eurocopa en 2024.

Con una excéntrica vida mediática, actualmente es el novio de la cantante rosarina Nicki Nicole y ha sido cuestionado por la prensa debido a su decisión de organizar fiestas, con la de sus 18. Pero lo cierto es que dentro del campo de juego siempre responde al máximo. Esto le permite ser uno de los jugadores con mejor salario en todo el mundo, un derecho que se ganó y muy bien por su talento y calidad.

¿Cuánto gana Lamine Yamal en Barcelona?

Lamine Yamal gana 15 millones de euros por año , salario que acordó al renovar su contrato con el Barcelona hasta el 2031.

El salario puede subir a 20 millones de euros por año en el caso de que cumpla con algunos bonus especificados en el contrato.

en el caso de que cumpla con algunos bonus especificados en el contrato. El Barcelona pagará más de 250 millones de euros por el vínculo completo por Yamal, lo que demuestra la gran fe depositada en la joven estrella.

En el club fue el futbolista más joven en debutar a primera con tan solo 15 años y 290 días en la temporada 2022/2023 para formar parte habitual del primer equipo en la siguiente campaña y en la actual.

Qué títulos ganó Lamine Yamal

La Liga española: 2022-2023, 2024-2025.

Eurocopa: 2024.

Supercopa de España: 2025.

Copa del Rey: 2024-2025.

Lamine Yamal en un encuentro contra Alavés por la liga de España.

Premios individuales de Yamal

Trofeo Kopa: 2024.

MVP joven de la Eurocopa: 2024.

Premio Laureus al Deportista Revelación: 2024.

La trayectoria de Yamal en la Selección de España

Yamal debutó oficialmente con la Selección Española absoluta el 8 de septiembre de 2023, ante Georgia en Boris Paichadze Dinamo Arena, con tan solo 16 años. Tras haber jugado varios partidos para la Selección durante 2024, en ese año Luis de la Fuente lo convocó para jugar la Eurocopa celebrado en Alemania. En aquel torneo se convirtió en el jugador más joven en ganar la Eurocopa, con 17 años y un día de edad,​ recibió el Premio al mejor jugador joven del torneo y fue el máximo asistidor de la competencia.