Mansell dice que siente "total empatía" con Verstappen respecto a la situación actual de la F1

Gran Premio de Japón

Nigel Mansell afirmó que siente "total empatía" con el cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen al criticar la nueva era de ‌normas de la Fórmula Uno ‌e indicó que espera que la FIA -el organismo rector del automovilismo mundial- introduzca cambios para volver a las "carreras de verdad".

Verstappen, de Red Bull, se ha mostrado muy crítico con el sacrificio de la velocidad máxima en aras de la gestión energética, calificando la situación de "fundamentalmente errónea", mientras que el vigente campeón mundial Lando Norris (McLaren) ha tildado las carreras de "artificiales".

Mansell, ​campeón del mundo en ⁠1992 con Williams y apodado "Il Leone" por los aficionados de Ferrari ‌por su velocidad bruta y su valentía desmedida, dijo ⁠el martes a Reuters que comprende sus ⁠frustraciones.

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"Tengo que hacerme eco y apoyar a los pilotos al 100%", afirmó durante una aparición para promocionar un hotel con motivo del Gran Premio de ⁠Gran Bretaña, que se celebrará en Silverstone en julio.

"Es muy ​decepcionante que parezca que el rey de los ‌autos de carreras, la Fórmula Uno, ‌no está corriendo en algunos momentos en las primeras carreras. Eso ⁠no gusta a los aficionados y es, sin duda, ajeno a un piloto de carreras que intenta aportar sus habilidades especiales a la competición", comentó.

"Y me solidarizo totalmente con Max. ¿Lo habría expresado con tanta contundencia como ​él? Quizá ‌no (...) pero, ya sabes, lo que dice Lando es perfecto. Lo que han dicho todos los demás es cierto. Y creo que los que mandan están escuchando", agregó.

La FIA celebró el jueves una reunión inicial de expertos técnicos para debatir posibles ⁠cambios en el reglamento después de las tres primeras carreras y habrá varias sesiones más antes de la próxima carrera en Miami el 3 de mayo.

Las nuevas unidades de potencia, repartidas aproximadamente al 50% entre energía eléctrica y de combustión, han traído consigo nuevos retos, ya que los pilotos tienen que levantar el pie del acelerador antes y entrar en las curvas de alta ‌velocidad en punto muerto para que el motor de combustión pueda recargar la batería.

La FIA ha programado una reunión sobre el reglamento deportivo para el miércoles y otra sesión técnica para el jueves. El 20 de abril se celebrará una "reunión de alto nivel con representantes de todas las partes ‌interesadas" para buscar un consenso sobre las opciones preferidas presentadas.

Mansell espera que los autos vuelvan a manejarse pronto "como deben" y advirtió de que será un gran error ‌si no se ⁠ajustan lo suficiente. "Esperemos que lo ajusten lo suficiente para que lo que hemos visto en las dos primeras carreras ​no se repita en las siguientes", afirmó.

"Dejemos que la Fórmula Uno sea la Fórmula Uno como siempre ha sido. Solo necesita algunos ajustes. Si los hacen lo suficiente, todo irá bien", indicó.

(Editado en español por Carlos Serrano)