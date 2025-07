TC Pick Up: Faín contó la clave de su histórica victoria en La Plata

Faín no había ganado en la categoría.

Sin acción en el Turismo Carretera, este fin de semana se vivió la quinta fecha del TC Pick Up en el Autódromo Roberto Mouras, donde Ignacio Faín obtuvo su primera victoria en la categoría. A sus 20 años, el oriundo de Villa Minetti completó las 18 vueltas en 26:56.698, por delante de Mariano Werner (+0.630s) y Agustín Canapino (+0.630s), que lo acompañaron en el podio en una carrera que fue muy movida.

Para comenzar, el piloto santafesino partió del tercer lugar en La Plata detrás de Germán Todino, el poleman, y Tobías Martínez, quien protagonizó una polémica en la lucha por el primer puesto. Y es que el sanjuanino provocó un toque con la camioneta de Todino en la largada, por lo que recibió una penalización de cinco segundos que lo hizo caer al sexto lugar a pesar de haber sido el primero en cruzar la línea de meta.

A pesar del toque, Todino se mantuvo como líder hasta que Martínez lo pasó en la octava vuelta, momento en que comenzó a ser acechado por Faín, Werner y Canapino, que se vieron beneficiados por el abandono del piloto de Azul Sport Team por una falla en el motor de su Toyota Hilux. Fue así como el santafesino heredó el segundo lugar, sabiendo que virtualmente se encaminaba a la victoria por la penalización del sanjuanino.

De esta manera, el dueño de la Ford Ranger se subió a lo alto del podio en La Plata junto con las dos leyendas del automovilismo nacional y, tras la ceremonia, reveló la clave de su triunfo. “Lo más difícil fue cuando Werner se me puso a la par por afuera en la curva de 90º. Si él no quería, yo no doblaba”, advirtió el ganador de la fecha en declaraciones rescatadas por Campeones.

Dicho resultado sin dudas contrasta con lo que venía siendo la temporada del joven, que venía de dos abandonos tras las primeras dos fechas, en la que había terminado quinto y octavo, respectivamente. Por ello, Faín resaltó la importancia de este triunfo: “No venía siendo un buen año, pero más allá de algunos abandonos y errores mío sabíamos que el potencial estaba. Fue una linda final, áspera, ya que Germán y Tobías venían haciendo lenta la carrera. Fue al límite, por los monstruos que tenía atrás y también por delante”.

Así quedó el podio en la quinta fecha de La Plata.

Posiciones del TC Pick Up

Al cabo de tres fechas para el cierre de la fase regular, el TC Pick Up cuenta con cuatro ganadores para la Copa de Oro, que son Juan Pablo Gianini, Andrés Jakos, Ignacio Faín y Agustín Canapino. Actualmente, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: