Sorpresa por lo que pasó en el TC despues de 24 años: "Nunca vi algo igual"

Las ráfagas impidieron que se corra la carrera en Neuquén.

Tras las victorias de Jonatan Castellano (Tomás Abdala Racing) en Viedma y Facundo Chapur (Trotta Racing Team) en El Calafate, el Turismo Carretera se preparaba para volver este fin de semana con la tercera fecha. La sede fue el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, donde este sábado se realizaron los entrenamientos y la clasificación, en la que Agustín Canapino se quedó con la pole con un tiempo de 1:26.922.

Este domingo, la jornada inició con las carreras de TC Pista, F2 y TC 2000, pero un inesperado problema, que ya había complicado a las otras categorías, puso en duda la largada del TC en Neuquén. La carrera estaba programada para iniciar a las 14:00, pero el aumento del viento hizo que la ACTC postergue el inicio, que se reprogramó primero para las 15:00 y luego para las 16:00, aunque se suspendió antes de llegar a dicho horario.

La velocidad de las ráfagas era superior a los 80 km/h, algo que causó daños en las carpas, que se fueron desarmando de a poco, y disminuyó considerablemente la visibilidad en la pista, lo que generaba un gran peligro para los pilotos y también para el público. Tras más de una hora de espera para que calme el temporal, las autoridades citaron a Canapino y a los otros ganadores de las series matutinas, Santiago Mangoni y Mauricio Lambiris, para tomar una decisión.

Tras la reunión, se lanzó el comunicado oficial sobre la suspensión de la tercera fecha, en la que los tres pilotos mencionados sumaron puntos para el campeonato. De esta manera, se rompió una racha de 24 años sin que el Turismo Carretera suspenda una final por cuestiones climáticas, siendo la anterior en Buenos Aires a causa de un diluvio que cayó en octubre del 2001.

Roberto Saibene, uno de los comisarios encargados del TC en Neuquén, detalló que el clima no mejorará hasta la noche, motivo por el que se tomó la decisión de suspender directamente la fecha. “Está más que claro lo que aconteció durante el horario estipulado para la final, el viento jugó una mala pasada, hay mucha rotura de carpas en los boxes, los mecánicos no pueden trabajar. No se puede correr así”, afirmó.

Al momento de la largada, ya el panorama era complicado. "Estaba pronosticado viento, pero me sorprende la magnitud", reconoció el 'local' Lautaro de la Iglesia, piloto de Dodge Challenger. "Nunca vi algo igual", añadió por su parte Marcelo Agrelo, quien tiene previsto arrancar en el séptimo lugar de la grilla.

¿Cuándo es la próxima fecha del TC?

Sin puntos repartidos en la carrera principal de Neuquén, los pilotos tendrán que esperar a la próxima fecha para volver a sumar por el campeonato de Turismo Carretera. En este sentido, la siguiente cita en el calendario será en la ciudad de Toay, que albergará la cuarta fecha de la temporada en el Autódromo Provincia de La Pampa, donde se correrá entre el fin de semana del 19-20 de abril.