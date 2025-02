Castellano se llevó la victoria en la primera carrera del TC en 2025.

El TC volvió a la actividad y tuvo la primera carrera de la temporada 2025 en Viedma, Río Negro. La categoría más popular del automovilismo argentino contó con la presencia de las figuras de siempre más Agustín Canapino, que arranca la primera campaña completa luego de su experiencia en la IndyCar de Estados Unidos. El piloto de Chevrolet fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana con el Camaro, aunque la victoria fue para Jonatan Castellano con el Dodge Challenger.

"Canapa", tetracampeón de la categoría, culminó segundo con el "Chivo". El vigente monarca, Julián Santero, completó el podio con el Ford Mustang. Se trató de un fin de semana vibrante para el Turismo Carretera en el autódromo del sur nacional, con una multitud en las tribunas y los hinchas de Dodge felices por otra victoria de la mano del "Pinchito". "¡Vamos carajo! Cómo me fui en la última... (Canapino) me exigió hasta la última vuelta, si no se sufre no se valora, ¿qué gracia tiene?", le dijo el piloto a su equipo por la radio apenas consumado el triunfo. Otras estrellas como Mariano Werner y Matías Rossi abandonaron.

Así terminó la primera carrera del TC en 2025: los 10 primeros

Jonatan Castellano (Dodge Challenger). Agustín Canapino (Chevrolet Camaro). Julián Santero (Ford Mustang). José Manuel Urcera (Ford Mustang). Marcelo Agrelo (Toyota Camry). Agustín Martínez (Ford Mustang). Facundo Ardusso (Chevrolet Camaro). Kevin Candela (Torino NG). Emiliano Spataro (Ford Mustang). Juan Martín Trucco (Dodge Challenger).

Castellano se llevó la victoria en la primera carrera del TC en 2025.

El calendario del TC en el 2025

Domingo 16 de febrero: Viedma (Río Negro). Domingo 9 de marzo: El Calafate (Santa Cruz). Domingo 30 de marzo: Neuquén. Domingo 20 de abril: Toay (La Pampa). Domingo 11 de mayo: Termas de Río Hondo (Santiago del Estero). Domingo 1° de junio: Alta Gracia (Córdoba). Domingo 22 de junio: Concepción del Uruguay (Entre Ríos). Domingo 13 de julio: Posadas (Misiones). Domingo 10 de agosto: El Villicum (San Juan). Domingo 24 de agosto: posiblemente en La Plata (Provincia de Buenos Aires). Domingo 14 de septiembre: A confirmar. Domingo 5 de octubre: A confirmar. Domingo 2 de noviembre: A confirmar. Domingo 16 de noviembre: A confirmar. Domingo 7 de diciembre: posiblemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los tres pilotos consagrados que volvieron al TC en 2025

Para este nuevo torneo están confirmados los regresos de tres corredores muy importantes a nivel nacional como Luis José "Josito" Di Palma con el Chevrolet Camaro, Matías Rossi con el Toyota Camry (campeón en el 2014 con el Chevrolet) y la participación a tiempo completo del ídolo del "Chivo" Canapino con el Camaro (se coronó con la coupé Chevy en cuatro oportunidades: 2010, 2017, 2018 y 2019).