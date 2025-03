Nueva baja en el Turismo Carretera: la importante ausencia que tendrá la carrera en Neuquén

Neuquén será la tercera parada del año.

La nueva temporada del Turismo Carretera comenzó a mediados de febrero con la victoria de Jonatan Castellano en Viedma y la competencia se retomó a principios de este mes en El Calafate, donde Facundo Chapur se hizo con el triunfo. Sin embargo, la victoria del cordobés no fue lo único que aconteció en el Autódromo Enrique Freile, que también fue testigo del brutal accidente entre Gastón Mazzacane y Augusto Carinelli durante la primera tanda de entrenamientos.

Si bien han pasado unas semanas desde la segunda fecha del campeonato, ninguno de los dos pilotos estará disponible para correr este fin de semana en el Autódromo Parque Provincial del Neuquén. Esto se debe a la conmoción cerebral que sufrieron los pilotos con en choque, por lo que los médicos no los habilitaron para evitar el “síndrome del segundo impacto”, que podría llegar a generar consecuencias mayores en caso de producirse.

Ahora una tercera baja se suma a la cita en Neuquén, puesto que se confirmó que Esteban Gini tampoco será parte de la tercera fecha de la temporada. No obstante, a diferencia de Mazzacane y Carinelli, el oriundo de Quilmes no se encuentra lesionado, sino que no estará en el Parque Provincial debido a que tiene programado su casamiento, según lo dio a conocer Ariel Espósito, integrante de Alifraco Sport, escudería en la que compite el bonaerense, en diálogo con Solo TC.

De esta manera, el trazado patagónico tendrá tres ausencias este fin de semana, pero también será sede del regreso de Lautaro de la Iglesia. El piloto de Di Meglio Motorsport, que maneja un Dodge Challenger, se había caído mientras entrenaba en El Calafate con su bicicleta y se desmayó debido al impacto, lo que le valió una internación posterior de 48 horas que le impidió estar presente en la carrera. Afortunadamente, el neuquino se recuperó sin inconvenientes y podrá volver a la pista este fin de semana en su tierra natal.

Horarios del TC en Neuquén

La acción en el Autódromo Parque Provincial del Neuquén comenzará este sábado con los primeros entrenamientos, aunque el Turismo Carretera no será lo único que se correrá, ya que el circuito patagónico también será sede de TC Pista, F2 y el TC 2000. No obstante, a continuación presentamos los horarios del TC tanto del primer día como del segundo.

Gini ganó el TC en Rafaela el año pasado.

Sábado: 11:05 a 11:25 – 1° Entrenamiento (Grupo A) 11:30 a 11:50 – 1° Entrenamiento (Grupo B) 13:35 a 14:05 – 2° Entrenamiento (Grupo A) 14:10 a 14:40 – 2° Entrenamiento (Grupo B) 16:02 a 16:10 – Clasificación (3° Tercio) 16:15 a 16:23 – Clasificación (4° Tercio) 16:28 a 16:36 – Clasificación (1° Tercio) 16:41 a 16:49 – Clasificación (2° Tercio)