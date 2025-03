El terrible accidente en el TC que terminó con pilotos hospitalizados

La jornada del sábado en El Calafate tuvo un hecho lamentable en el que dos pilotos fueron los principales protagonistas. Es el caso de Gastón Mazzacane y Augusto Carinelli, quienes tuvieron un fuerte choque en una zona de la pista en el marco del primer entrenamiento llevado a cabo en Santa Cruz. Ambos culminaron hospitalizados después del golpe que se dio en el Autódromo Enrique Quique Freile de la mencionada provincia de nuestro país.

Sin dudas, el suceso generó preocupación en el mundo del automovilismo de cara al inicio de la temporada en el TC. Los deportistas fueron rápidamente trasladados al Hospital Semic Central de la ciudad para reponerse de las heridas producto de este brutal acontecimiento que conmocionó al Turismo Carretera. Cabe destacar que recién es la segunda fecha del certamen después del debut en Viedma (Río Negro) a mediados de febrero.

Rodolfo Balinotti, médico de la ACTC (Asociación Corredores de Turismo Carretera), dialogó con el medio Campeones y dio detalles de lo sucedido. En la charla aclaró que Carinelli sufrió una contusión cerebral y perdió conocimiento fugazmente dentro del auto. Por otro lado, Mazzacane tiene un trauma cervical y de trapiesos. A su vez, el profesional aseguró que se llevarán a cabo los estudios médicos correspondientes que los dos están tanto estables como lúcidos, lo cual sin dudas es una buena noticia teniendo en cuenta los hechos.

Lautaro de la Iglesia no correrá en el TC en El Calafate en 2025

El piloto del equipo Di Meglio Motorsport sufrió un accidente mientras se entrenaba con su bicicleta, antes de viajar rumbo a Santa Cruz para desempeñarse en el circuito de El Calafate. Luego de recibir atención médica, se le recomendó no ser parte de la carrera. "Me accidenté entrenando en la bici con un grupo de amigos. Yendo bastante fuerte, toqué la rueda con otra bici y me fuí al piso, con la mala fortuna de que tuve un golpe en la cabeza...", detalló el corredor neuquino en Campeones. "Todos los estudios me dieron bien, pero el médico me sugirió no correr este fin de semana porque la zona está vulnerable", sentenció al instante.

