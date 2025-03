Insólito: una figura del TC se pierde la próxima carrera por caerse de la bicicleta.

Una figura del TC se pierde la próxima carrera de la temporada 2025 por un fuerte accidente que tuvo con la bicicleta, por lo que no podrá estar presente en el autódromo de El Calafate (Santa Cruz). La categoría más popular del automovilismo argentino se presentará por segunda vez en esta campaña, después de la victoria de Jonatan Castellano con el Dodge Challenger en el debut en Viedma (Río Negro).

El Turismo Carretera no contará con el Dodge de Lautaro de la Iglesia, ya que el piloto neuquino de 30 años se lastimó y no podrá formar parte de la inminente final por recomendación de sus médicos. De acuerdo con lo que el mismo protagonista detalló durante la entrevista con el medio especializado Campeones, la situación no es de gravedad pero es preferible que descanse un fin de semana antes que perderse más pruebas deportivas a futuro.

Lautaro de la Iglesia no correrá en el TC en El Calafate en 2025

El piloto del equipo Di Meglio Motorsport sufrió un accidente mientras se entrenaba con su bicicleta, antes de viajar rumbo a Santa Cruz para desempeñarse en el circuito de El Calafate. Luego de recibir atención médica, se le recomendó no ser parte de la carrera. "Me accidenté entrenando en la bici con un grupo de amigos. Yendo bastante fuerte, toqué la rueda con otra bici y me fuí al piso, con la mala fortuna de que tuve un golpe en la cabeza...", detalló el corredor neuquino en Campeones. "Todos los estudios me dieron bien, pero el médico me sugirió no correr este fin de semana porque la zona está vulnerable", sentenció al instante.

Los números de De la Iglesia en el Turismo Carretera

Campeonatos: 0.

Carreras: 15.

Récords de vuelta: 1.

Podios: 0.

Victorias en finales: 0.

Victorias en series: 1.

Pole positions: 0.

