Franco Colapinto recibió el respaldo de una exestrella de la Fórmula 1

Colapinto es el tercer piloto de reserva de Alpine.

A pesar del notable trabajo que hizo en la temporada pasada, Franco Colapinto no logró hacerse un asiento para competir este año en la Fórmula 1, al menos no desde el inicio del campeonato. Si bien el pilarense abandonó Williams para convertirse en piloto de reserva de Alpine, el equipo de Enstone ya tenía la dupla confirmada con Pierre Gasly y Jack Doohan para este 2025, aunque no hay seguridad de que se mantenga en todo el año.

De hecho, Motorsport informó que el australiano tiene contrato solamente por las primeras cinco carreras del año y deberá ganarse la renovación a base de resultados, pero con el antecedente del pobre rendimiento que tuvo en su debut en el GP de Abu Dhabi. Sin embargo, esto no significa que el piloto argentino sea ascendido automáticamente en caso de que Doohan no consiga rendir como se espera, puesto que hay otros dos pilotos que esperan su oportunidad.

Y es que Franco es el tercer piloto de reserva de la escudería francesa, que también cuenta con Paul Aron y Ryo Hirakawa, por lo que debe ganarse el asiento detrás de escena, aunque muchos consideran que es el candidato ideal para reemplazar a Doohan. Uno de ellos es Juan Carlos Montoya, quien en reiteradas oportunidades criticó al pilarense por sus accidentes y ahora señaló que es el que más merece volver a tener un asiento en la máxima categoría.

“En Alpine hay patrocinadores de Colapinto que tienen fuerza y yo creo que es muy bueno para Franco. Y obviamente preferiría que le dieran la silla a Franco por encima de Paul”, afirmó el colombiano en el podcast del diario AS. La clave de la preferencia del expiloto de F1 se relaciona no solo con los sponsors, sino también con la experiencia que trae el argentino de la pasada temporada y sus buenas actuaciones en clasificaciones.

“Franco se la más merece más. Ya estuvo aquí, ya mostró que puede clasificar bien, ya tiene velocidad, sería otra cosa con más certeza de decisión”, añadió Montoya. No obstante, el colombiano también advirtió que Doohan se merece tener una “oportunidad justa” para mostrar su nivel y recién ahí pierda su asiento si no da resultados, pero no con la presión que tiene de antemano con la amenaza constante de perder su lugar en Alpine.

Posible fecha de regreso de Colapinto.

Jack Doohan tiene contrato solo por cinco Grandes Premios, según informó Motorsport el mes pasado. El cambio de piloto podría ocurrir para la sexta fecha del campeonato en el GP de Miami, que se celebrará del 2 al 4 de mayo y Franco Colapinto aparece como el principal candidato para reemplazar a Doohan, pero tendrá que demostrar su superioridad sobre Paul Aron y Ryo Hirakawa en el simulador y los test que se realicen en pista.