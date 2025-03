Colapinto corrió nueve carreras en la F1 2024.

Tras las vacaciones que se ha tomado luego del cierre de la temporada pasada con Williams, Franco Colapinto fue confirmado como piloto de reserva de Alpine, donde espera tener su regreso a la Fórmula 1 este año. Ahora bien, el pilarense no fue tenido en cuenta por el equipo para las prácticas de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin y luego se enteró de que tampoco iba a participar de los test de Pirelli, que tiene como protagonistas a Paul Aron y Ryo Hirakawa.

De ahí que el piloto argentino haya regresado a Argentina para pasar unos días en el territorio nacional antes del comienzo del campeonato en el GP de Australia a mediados de mes. Uno de los planes que tenía Colapinto en su vuelta a Buenos Aires era dar un paseo en auto por el circuito del Autódromo Óscar y Juan Gálvez, situado en la Villa Riachuelo, aunque un revés inesperado le arruinó el día.

Según informaron en Carburando, Franco no pudo correr con su auto particular por el trazado bonaerense debido a que no contaba con la licencia emitida por la Asociación Argentina de Volantes (AAV). Lo curioso es que en su visita de enero, una de las cosas que hizo el pilarense antes de irse fue iniciar el trámite para la licencia, por lo que desde Infobae revelaron que el verdadero motivo era que no tenía el seguro para poder circular.

Colapinto no solamente pensaba correr en la pista con su vehículo, sino que también se trataba de una jornada de filmación para fines publicitarios, algo que ya se complicó de antemano con el clima. Si bien el argentino tuvo una buena predisposición para completar el trámite y hacer lo que tenía programado, la producción se negó y “Fran” decidió irse sin recorrer el circuito bonaerense.

El pedido del manager de Colapinto

Durante las últimas semanas hubo mucho revuelo en las redes sociales debido a la decisión de Alpine de no contar con Franco Colapinto en las prácticas de pretemporada luego de los rumores que indicaban que el argentino iba a compartir el A525 con Jack Doohan. La reacción de los aficionados no fue la mejor, con comentarios en las cuentas oficiales de la escudería francesa que no gustaron demasiado en Enstone.

Por tal motivo, Jamie Campbell-Walter, manager de Colapinto, hizo una seria advertencia en sus redes: “Los que odian y creen que ayudan a Franco, le están haciendo más daño que bien. Insultos al equipo, a Jack y a veces a otros seguidores de Alpine. Franco y todos los que lo apoyamos somos fans de todo el equipo, Pierre y Jack. Compórtense con pasión pero sin insultos ni arrogancia. El momento de Franco llegará, pero no así. Conseguirán lo contrario”.