No se quedó callado: los comentarios de Franco Colapinto tras el apagón en Baréin durante la pretemporada de la F1

Franco Colapinto es el tercer piloto de reserva de Alpine.

La Fórmula 1 volvió el último miércoles con las prácticas de pretemporada, en la que los equipos pusieron a prueba a sus nuevos monoplazas para recopilar datos y hacer las modificaciones que sean necesarias de cara al inicio del campeonato en Melbourne. El escenario escogido para estos test fue el Circuito Internacional de Baréin, en la ciudad de Sakhir, que este año no albergará la primera fecha de la temporada debido a que se pisaría con la celebración del Ramadán.

Como es habitual en la pretemporada, cada jornada está dividida en dos sesiones de cuatro horas cada una, pero una situación inesperada complicó el desarrollo de la sesión vespertina. Debido a un fallo eléctrico, el circuito de Sakhir quedó completamente a oscuras, lo que tuvo como consecuencia la interrupción de las prácticas, algo que de inmediato algunos internautas relacionaron con Franco Colapinto.

Si bien el piloto argentino no será parte de las prácticas de Alpine en Baréin, viajó junto con el equipo y se encontraba en la zona cuando se fue la energía, por lo que no tardaron en aparecer bromas en la red social X. “Colapinto después de enchufar una tostadora en el box de Alpine, haciendo que se corte toda la luz del circuito (se estaba haciendo el desayuno)”, había escrito el usuario @TinoCLeclerc, un tuit que llamó la atención del pilarense, que no dudó en responder.

“La pava para el mate, ni se me calentó el agua, lpm”, contestó Franco, que continuó respondiendo los mensajes que le llegaban de sus fanáticos. “¿A ver cómo se dice ‘cortaste toda la luz’ en francés?”, le preguntó otro usuario, a lo que respondió: “Con señas es más fácil”, a pesar de que se sabe que está estudiando dicho idioma. Tampoco faltó el que le consultó por la eliminación de Boca de la Copa Libertadores, a lo que el piloto comentó: “Hasta yo la metía”, en referencia al gol errado por Edinson Cavani en el cierre del encuentro.

Los resultados de Alpine en el segundo día de la pretemporada

Este jueves se realizó el segundo día de la pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin, donde Pierre Gasly fue el primero en salir para Alpine por la mañana y terminó en el cuarto lugar. Sin embargo, tras el cierre de la jornada con el turno tarde, el francés quedó noveno con +1.082 con respecto a Carlos Sainz (1:29.348), mientras que Jack Doohan finalizó octavo (+1.020).