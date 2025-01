La inesperada advertencia que recibió Colapinto de uno de sus nuevos compañeros de Alpine

Colapinto sueña con volver a la F1 este año.

El jueves pasado, la noticia de que Franco Colapinto dejó Williams para convertirse en el nuevo piloto de reserva de Alpine recorrió el mundo, sobre todo porque podría ser un movimiento fundamental para su regreso a la Fórmula 1. Sin embargo, la escudería francesa ya tiene a Pierre Gasly y Jack Doohan como pilotos para la siguiente temporada, aunque con la salvedad de que solo uno de ellos tiene el año asegurado.

Lo que sucede es que Flavio Briatore, asesor del equipo de Enstone, no está convencido todavía con el rendimiento que ha mostrado Doohan, quien tendría un contrato solamente por las primeras cinco carreras del año. Ante dicho panorama, el piloto argentino suena como principal candidato para reemplazar al australiano en caso de que no haga lo suficiente como para ganarse la renovación, aunque no es la única opción de Alpine.

Y es que la escudería francesa tiene otro piloto de reserva que rivalizará con Colapinto para suplantar a Doohan y que ya ha lanzado su advertencia con respecto a sus aspiraciones dentro del equipo. Se trata de Ryo Hirakawa, el japonés que fue anunciado horas antes que el pilarense y que viene de ser piloto de reserva en McLaren y disputar la FP1 del GP de Abu Dhabi en el MCL38 de Oscar Piastri, además de estar en los test de postemporada con Haas.

En una reciente entrevista con Motorsport, el piloto nipon vinculado a Toyota manifestó que no se conformará con estar en algunas prácticas y que su principal objetivo es convertirse en uno de los fijos de la Fórmula 1. “No me conformé con pilotar en la FP1 de Abu Dabi el año pasado. Mi objetivo final es competir en la F1 como piloto a tiempo completo”, afirmó Hirakawa antes de señalar quién será su foco de atención.

Lejos de pensar en Colapinto, el japonés apuntó contra uno de los más consolidados de Alpine: “Mi principal objetivo será Gasly, es el piloto con más experiencia del equipo. Aprendiendo de él y adaptándome rápidamente al coche, creo que podré superar a otros pilotos”. Ahora bien, para superar al francés, es claro que Hirawaka tendrá que pasar por encima tanto de Colapinto como de Doohan, por lo que podría convertirse en una amenaza para el argentino.

La tercera opción de Alpine

Tanto Franco Colapinto como Ryo Hirakawa fueron presentados el jueves como pilotos de reserva, una movida que se justifica porque Alpine intenta encontrar la mejor dupla para el futuro del equipo. Ahora bien, lo cierto es que el equipo francés no necesitaba pilotos de reserva, puesto que tienen a Paul Aron, el estonio que el año pasado quedó tercero en el campeonato de F2 y que corrió en el A524 durante los test de postemporada, aunque su arribo a Enstone tampoco data de mucho tiempo, puesto que fue contratado en noviembre.