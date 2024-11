Juan Pablo Montoya volvió a apuntar contra Franco Colapinto: “Chistoso”

Colapinto ha tenido una notable adaptación en la F1.

Luego de sus primeras notables seis presentaciones, Franco Colapinto tuvo un olvidable Gran Premio de Brasil 2024 hace unas semanas, con dos accidentes, uno en la clasificación y otro en la carrera, que hicieron que se gane algunas críticas. Uno de los que no dejó pasar la oportunidad de cuestionar al pilarense fue Juan Pablo Montoya, quien no solo se la agarró con el piloto, sino también con todos aquellos que están maravillados con su persona.

“Ahora están todos enamorados de Colapinto, pero se estrelló detrás del safety car (auto de seguridad)”, había dicho el expiloto colombiano para fundamentar la idea de que Red Bull no debería optar por el argentino. Para Montoya, el mejor plan para Christian Horner, director de la escudería austriaca, sería fichar a Carlos Sainz Jr. en lugar de a "Fran", aunque en las redes sociales se ganó las críticas justamente por lo que dijo del accidente del joven de 21 años.

A pesar de ello, lejos de disculparse, volvió a sostener su idea de que el piloto de Williams no está listo para sumarse a la firma de las bebidas energéticas. “Dije que si fuera de Red Bull, elegiría a Sainz. ¿Quién no? Es la verdad. Pero entiendo que algunos no lo tomaron bien”, afirmó el colombiano en su podcast tras defenderse diciendo que no busca “rajar a nadie” y que sólo opina sobre la situación.

Pero eso no fue todo, dado que también minimizó las críticas que recibió en las redes sociales, donde varios usuarios señalaron la cantidad de accidentes que tuvo en su paso por la F1 en mejores condiciones de pista que las que tuvo Colapinto en Interlagos hace unas semanas. “Es chistoso porque esto lo viví toda mi vida y no me afecta. Como dicen, preocúpate el día que no opinen”, cerró Montoya.

La mala noticia que recibió Colapinto en la Fórmula 1

Cuando solamente quedan tres fechas en el calendario, el viernes pasado se dio a conocer que Sainz será inmediatamente liberado por Ferrari tras el GP de Abu Dabi, lo que le permitirá participar de las pruebas de postemporada con Williams. Esta noticia impacta directamente al bonaerense, puesto que deberá ceder su coche cuando se termine la temporada para que el español tenga sus test con el FW46 en el Circuito Yas Marina, ya con los neumáticos de Pirelli para 2025.

Sainz será piloto de Williams ni bien finalice la temporada.

De esta manera, Colapinto se quedaría sin chances de conducir en la postemporada, salvo que en Williams decidan darle el otro coche para que siga sumando minutos en la F1. La otra posibilidad de que pueda estar en las pruebas de Abu Dabi es que finalmente sea el elegido por Red Bull para llenar la dupla de RB, asiento que se debate con el neozelandés Liam Lawson.