“Cheque en blanco”: diputados riojanos se pronunciaron tras la aprobación del DNU para el acuerdo con el FMI

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó esta tarde el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, que autoriza un futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La votación se llevó a cabo en un contexto de movilizaciones populares en contra del gobierno y en el marco de la marcha de los jubilados que se realiza todo los miércoles.



La votación en la Cámara baja tuvo 119 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. Tras el resultado, la aprobación generó repudio entre los funcionarios opositores de todo el país, como La Rioja, que lamentaron el desenlace de la jornada en el Congreso Nacional.

Tal es el caso de Gabriela Pedrali, diputada Nacional de Unión por la Patria. "Como la principal fuerza opositora rechazamos la entrega total del patrimonio, soberanía e independencia nacional y desconocemos esta nueva deuda que sólo traerá más hambre, ajuste, exclusión y represión al pueblo argentino", afirmó en su cuenta personal X (ex Twitter).

"Acaban de firmarle un cheque en blanco a un presidente involucrado en una megaestafa y a un ministro que es el autor de la deuda que hoy discutimos, causante de la terrible crisis económica que vivimos. Decimos no al Fondo, no a más ajuste y no a la violencia que desencadenan", concluyó la funcionaria riojana.

Por su parte, el diputado del mismo espacio, Ricardo Herrera, se sumó al repudio. "Hoy 129 legisladores con su voto a favor del acuerdo con el FMI, le confiaron a Milei la facultad de endeudarse sin conocer ningún detalle de ese plan de endeudamiento. Con su voto a favor del DNU se autocercenan la potestad constitucional que tiene el Congreso de la Nación. Esos mismos diputados y diputadas son también artífices de profundizar la dependencia con el FMI y de condicionar la soberanía e independencia nacional", compartió en sus redes sociales.

Indignación por el DNU de Javier Milei

El DNU, que no especifica plazos, montos ni condiciones del acuerdo con el FMI, fue impulsado por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y contó con el apoyo de sus aliados. La sesión parlamentaria estuvo marcada por tensiones y controversias.

Se registraron nuevos cuestionamientos hacia el presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, y se evidenciaron las tensiones internas dentro del bloque oficialista. Además, la agenda legislativa continúa con el tratamiento del "escándalo cripto" en comisiones y la discusión sobre la reforma del sistema de jubilaciones.

Martín Menem despertó indignación

En el marco de la sesión sobre el DNU que autoriza un acuerdo con el FMI, se filtraron audios del presidente de la Cámara, Martín Menem, que instruyó a los diputados de La Libertad Avanza a entorpecer la sesión. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, denunció públicamente el contenido de los audios, en los que Menem pedía "gritos" y "puteadas" para interrumpir el debate. Menem intentó evadir el tema, pero la diputada Vanina Biasi insistió en que explicara las filtraciones, a lo que el presidente de la Cámara respondió con silencio.

La controversia generó tensión en la sesión, con acusaciones de obstrucción y falta de respeto al debate parlamentario. Los audios revelaron las instrucciones de Menem para generar desorden y entorpecer el desarrollo normal de la sesión, lo que generó fuertes críticas por parte de la oposición. A pesar de los intentos de Menem por minimizar el asunto, las filtraciones generaron un fuerte impacto en el clima legislativo y pusieron en duda su imparcialidad como presidente de la Cámara.

El audio surgió de un grupo de whatsapp de diputados libertarios en el que el riojano explicita: "En todo momento cuatro personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio. Que me discutan, yo les voy a decir que no, que no es momento. Que discutan, con reglamento. Presidente, pero griten. Ténganlo siempre, en todo momento".