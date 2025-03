Sorpresa con Agustín Canapino en el TC 2000 por el equipo que integrará

Agustín Canapino vuelve al Turismo Carretera 2000, luego de arrancar el 2025 en el TC.

El automovilismo argentino, que ya disfruta el comienzo del Turismo Carretera, tiene más motivos para sonreir. Es que Agustín Canapino, ganador de 15 títulos a nivel nacional, fue anunciado como piloto del equipo AXION energy Sport para el Turismo Carretera 2000, categoría que tendrá su debut el 29 de marzo en el Autódromo Centenario de Neuquén.

Canapino, que ya compite con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport en el TC., se suma al equipo creado en 2022 con el fin de ponerle su huella y sumarle más éxitos, luego de la triple corona obtenida en 2024 en la misma competencia. Además, Valentín Yankelevich, joven proyecto que pasó por un intenso período de pruebas en 2024, será el segundo piloto y hará su debut en la competencia.

Por otro lado, AXION energy Sport estará conformado por Camilo Trappa, excorredor de karting argentino y de FIA Motorsport Games 2024 en España, y por Brian Quevedo, campeón 2022 de la Rotax Max Challenger y que tuvo pasos por la Fórmula Nacional, el Turismo Pista, PRO CAR 4000 y Turismo Nacional.

La gerente ejecutiva de marketing, Cecilia Panetta, explicó la felicidad que sienten por cómo conformaron el equipo: "Estamos muy entusiasmados por lo que significa este paso para la marca. La nueva categoría representa una nueva oportunidad para demostrar nuestra capacidad de innovación y superación. Contar con pilotos de este calibre acredita nuestro compromiso de estar a la altura del desafío”.

El anuncio de AXION energy Sport

La comunicación oficial del nuevo equipo se realizó de forma novedosa para la categoría, ya que, en un video publicado en redes sociales, se observa que los pilotos firmaron el contrato arriba del auto con el que correrán en el Turismo Carretera 2000. Incluso, en una de las escenas, Canapino estampa su firma en la pista después de hacer una maniobra de trompos con el coche.

La firma que realizó Canapino en la pista con su auto de AXION energy Sport.

“Esta campaña refleja el ADN de AXION energy Sport y de nuestra marca: creatividad, innovación y pasión por la competencia. Estamos redefiniendo la forma en que se comunica en el mundo de este deporte con el objetivo de superarnos día a día”, concluyó Panetta en la presentación del equipo.

Turismo Carretera en Neuquén: horario, cronograma y tv en vivo

El Turismo Carretera llevará adelante la tercera fecha del campeonato 2025 este fin de semana en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén. El circuito de Centenario recibe por decimoquinta vez a la categoría más importante del automovilismo nacional, con una cita que comenzará el sábado 29 de marzo desde las 11 con los entrenamientos y la clasificación, para culminar el domingo a partir de las 10 con las series y la final.

Los aficionados al automovilismo pueden adquirir entradas anticipadas para presenciar en vivo todas las modalidades de esta nueva presentación del TC en tierras patagónicas. El campeonato comenzó en febrero con la victoria de Jonatan Castellano en Viedma, y continuó a principios de este mes con el triunfo de Facundo Chapur en El Calafate, quien ahora ocupa la décima posición en la tabla con 49,5 puntos.

La fecha de Neuquén contará con tres ausencias significativas. Gastón Mazzacane y Augusto Carinelli no podrán participar debido a la conmoción cerebral que sufrieron tras su fuerte accidente en El Calafate. Los médicos decidieron no habilitarlos para evitar el "síndrome del segundo impacto", que podría generar consecuencias más graves. A estas bajas se suma la de Esteban Gini, quien no estará presente por un compromiso personal: su casamiento programado para este fin de semana.

La buena noticia para los locales es el regreso de Lautaro de la Iglesia, quien se perdió la fecha anterior por un accidente mientras entrenaba con su bicicleta en El Calafate. El piloto de Dodge Challenger de Di Meglio Motorsport está completamente recuperado y listo para competir en su tierra natal, lo que seguramente generará un apoyo especial de la afición neuquina.

En lo que respecta al campeonato, la lucha está muy reñida en los primeros puestos. El actual campeón Julián Santero lidera con 73 puntos, seguido de cerca por Juan Martín Trucco con 72 unidades. José Manuel Urcera completa el podio provisional con 70 puntos, mientras que Jonatan Castellano, ganador de la primera fecha, se ubica cuarto con 63 puntos. Facundo Chapur, tras su victoria en El Calafate, escaló posiciones y ahora se encuentra décimo con 49,5 unidades.

Calendario del TC 2025 en Neuquén

Sábado 29 de marzo

11:05 horas: 1° Entrenamiento TC (transmite DeporTV)

13:35 horas: 2° Entrenamiento TC (transmite MotorPlay)

16:02 horas: Clasificación TC - 4 cuartos de 8 minutos cada uno (transmiten DeporTV, TV Pública y MotorPlay)

Domingo 30 de marzo

10:05 horas: 1ª Serie TC - 5 vueltas (transmiten TV Pública y MotorPlay)

10:30 horas: 2ª Serie TC - 5 vueltas (transmiten TV Pública y MotorPlay)

10:55 horas: 3ª Serie TC - 5 vueltas (transmiten TV Pública y MotorPlay)

14:00 horas: Final TC - 25 vueltas o 50 minutos (transmiten TV Pública y MotorPlay)

La transmisión televisiva del domingo se extenderá desde las 9:00 hasta las 15:00 horas por TV Pública y MotorPlay, incluyendo también la actividad del TC Pista, que comenzará sus series a las 9:15 y disputará su final a las 12:47 horas.