Hubo cinco abandonos en la sprint de Estados Unidos.

La acción de este sábado en el Circuito de las Américas tuvo un inicio emocionante con la largada de la carrera sprint del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1. Ni bien se apagaron las luces de los semáforos en Austin, Oscar Piastri intentó superar a Lando Norris en la primera curva con el fin de ponerse segundo y produjo un accidente en cadena que terminó con el doble abandono de los McLaren y de Fernando Alonso, que se vio envuelto en el incidente.

Además, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto y Lance Stroll también tuvieron daños y debieron pasar por boxes para continuar con la carrera, aunque eso los dejó en los últimos puestos del clasificador. De hecho, el piloto canadiense había caído al decimocuarto lugar tras su regreso a la pista y no tardó en superar a Gabriel Bortoleto para quedar decimotercero luego de la reanudación de la carrera en la sexta vuelta.

No obstante, el hijo del dueño de Aston Martin cometió un severo error en la vuelta 16 cuando intentó rebasar a Esteban Ocon en la primera curva del trazado estadounidense. Y es que en lugar de seguir la trayectoria de la curva, Stroll no llegó a doblar y se llevó puesto al Haas al impactar en el neumático trasero izquierdo, justo cuando el piloto galo se disponía a doblar, lo que produjo que ambos coches queden afuera de la carrera.

Si bien Stroll le pidió disculpas automáticamente al francés, lo siguiente ha generado repercusión en el paddock, ya que, en lugar de quedarse afuera de la pista, decidió continuar a pesar de que el AMR25 estaba prácticamente en tres ruedas. Como consecuencia, los comisarios volvieron a enviar al Safety Car y la sprint, a la que solamente le quedaban tres giros, terminó con la bandera amarilla.

Al igual que McLaren, Aston Martin también sufrió daños en los dos monoplazas en la sprint, de manera que tendrán que repararlos en tiempo récord para afrontar la clasificación del GP de los Estados Unidos, que comenzará a las 18:00 horas de Argentina. Cabe mencionar que la sprint quedó en manos de Max Verstappen con un tiempo de 37:58.229, seguido por George Russell (+0.395s) y Carlos Sainz (+0.791s) en el podio.

Así quedaron los ocho mejores de la sprint.

Posiciones de la F1 tras la sprint de Estados Unidos