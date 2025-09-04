Oficial: la nueva plataforma para adquirir entradas para el TC

El TC tendrá un nuevo sistema a partir de la próxima fecha.

Hace unas semanas, se disputó la décima fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en donde se definió tanto la fase regular como los últimos clasificados a la Copa de Oro. La fase final del campeonato comenzará este mes con la cita en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, programada para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, fecha que traerá una novedosa actualización en el certamen.

Y es que hasta este momento, el TC tuvo diversas formas de vender sus entradas, desde puntos de venta físicos en negocios locales hasta uso de plataformas como AllAccess, que se encargó de la distribución de los tickets para la fecha de Buenos Aires. Sin embargo, esto cambiará con la visita al trazado sanluisino, puesto que la ACTC presentó su nuevo sistema para la venta de entradas.

A través de su sitio oficial, la Asociación Corredores Turismo Carretera dio a conocer que a partir de la decimoprimera fecha las entradas se adquirirán por medio de Ticket Motor, la nueva plataforma que se encontraba en desarrollo desde hace unos meses. Así lo informó la entidad, que reveló que no solo albergará las entradas para el TC, sino también para las categorías menores como TC Pista, TC Mouras, TC Pick Up y sus variantes.

“En el nuevo sitio web, vas a poder encontrar toda la información acerca de la venta de entradas, ingresos, valores, cómo comprar y todo el abanico de noticias que necesitas saber antes de adquirir una entrada para vivir el Turismo Carretera”, informó la ACTC. Pero eso no es todo, puesto que el diferencial de Ticket Motor está puesto en la posibilidad de conocer los autódromos de manera virtual, con mapas de los trazados e información valiosa para el público.

“Además, vas a poder conocer la experiencia 3D del evento, con la apariencia de los diferentes autódromos. Cómo y dónde ingresar, horarios y todo lo que necesitas saber”, agregaron desde la ACTC. Cabe mencionar que ya fueron publicados los valores que tendrán las entradas para la fecha en San Luis, que se desarrollará dentro de un par de semanas.

Las entradas para San Luis ya fueron puestas a la venta.

Precios de las entradas del TC para San Luis