Hamilton tiene un contrato multianual con Ferrari.

Lewis Hamilton es uno de los deportistas más conocidos en el mundo, no solo por su éxito en la Fórmula 1, donde es uno de los máximos campeones con siete títulos junto a Michael Schumacher, sino también por sus constantes proyectos. Fue uno de los impulsores a la lucha contra el racismo dentro del paddock y también es reconocido en el mundo de la moda, su segunda pasión fuera de los automóviles, y se hizo vegano por razones de salud, ética y sostenibilidad ambiental.

De hecho, el piloto británico quiso llevar el veganismo a las calles y abrió una cadena de hamburguesas veganas en Londres en 2019, en la que se comercializan comida sostenible y deliciosa a la vez, o al menos esa era la idea. Neat Burger, creada en conjunto con el actor Leonardo DiCaprio, tuvo un éxito momentáneo en la capital inglesa, lo que motivó a la apertura de nuevas sucursales en Milán, Dubái y Nueva York, aunque el retroceso también se hizo sentir.

Con el fin de ampliar la oferta de la carta, Neat Burger introdujo sándwiches, nuggets, patatas fritas, wraps, burritos y otras comidas al paso, pero los resultados no fueron positivos. Tal es así que para 2022, la empresa registró alrededor de 10 millones de euros en pérdidas, lo que tuvo como consecuencia el cierre de cuatro de los ocho locales de Inglaterra al año siguiente y las malas noticias no se detuvieron por eso.

Si bien hubo un momento de relajación tras el cierre de la mitad de las sucursales en la tierra natal del piloto de Ferrari, no fue suficiente para terminar con la crisis, que llevó al cierre del local de Nueva York a mediados del año pasado. Ahora, lo mismo se ha repetido en Londres, donde Neat Burger cerró definitivamente sus puertas este mes, lo que llevó a una pérdida de 150 puestos de trabajo.

El resultado de esto es que a Hamilton solamente le quedan dos locales abiertos en Dubái y Milán, aunque ambos tienen una particularidad que los hizo destacarse del resto. A diferencia de los ya cerrados, que eran para la compra de comida al paso, estas dos sucursales cuentan con servicio de mesa y no son exclusivamente take away, algo que les ha dado mejores resultados a las hamburguesas veganas.

Las críticas caen sobre Hamilton en Italia

El británico está séptimo en la tabla con 31 puntos.

Había mucha expectativa en Ferrari con la llegada de Lewis Hamilton al equipo tras el anuncio del año pasado, pero los resultados no han acompañado al británico, que se vio superado por Charles Leclerc en todas las carreras, a excepción de la sprint de Shanghái. De ahí que La Gazzetta dello Sport haya destacado el pobre comienzo de esta relación: “La victoria en el sprint de China sigue siendo el único punto culminante de un comienzo que estuvo muy por debajo de las expectativas”.