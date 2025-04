Internas en Ferrari por lo que Hamilton decubrió de Leclerc

Hamilton está cinco puntos por debajo de Leclerc.

A pesar de haber ganado la carrera sprint en Shanghái, lo cierto es que Lewis Hamilton no comenzó demasiado bien la temporada de Fórmula 1, en las que no solo ha sido superado por Mercedes, sino también por su propio compañero de equipo. En Australia, el inglés apenas llegó a la zona de puntos en el décimo lugar, mientras que Charles Leclerc terminó octavo, aunque luego ambos fueron descalificados en China.

El fin de semana pasado, la historia volvió a repetirse, puesto que el piloto británico finalizó séptimo en el GP de Japón, tres lugares por detrás del monegasco, que estuvo a un paso del podio. Dicho resultado no le gustó demasiado a Hamilton, que apenas pudo escalar un lugar con respecto a su clasificación al superar a Isack Hadjar en el comienzo de la carrera, aunque lo que más le molestó fue la diferencia de ritmo.

Y es que Leclerc fue 13 segundos más rápido que el siete veces campeón del mundo tras cruzar la línea de meta, mientras que dentro de pista le sacó tres décimas por vuelta. Sobre todo esto, habló Lewis en declaraciones a Sky Sports una vez finalizada la acción en el Circuito de Suzuka, donde señaló la falta de rendimiento del SF-25, pero específicamente de su monoplaza, que no estaría en las mismas condiciones que el de Leclerc.

“Estoy perdiendo algo más de una décima por vuelta con este problema. Espero que para la próxima carrera esté solucionado”, mencionó el Sir, que no considera que se deba a un problema de potencia, sino de la configuración de su coche. Claro que a los ingenieros no se les escapa la situación, pero todavía no han encontrado la solución: “El equipo es consciente de ello, pero no saben por qué está sucediendo. Cuando llegue un nuevo componente, esperemos que desaparezca y que sea igual en ambos coches”.

Si bien Hamilton se mostró contento con los resultados que obtuvo la escudería italiana, en otras declaraciones, esta vez rescatadas por Soy Motor, remarcó la inferioridad de su monoplaza. “Durante las tres primeras carreras ha habido una pequeña diferencia entre ambos lados del garaje en un aspecto del coche. Por mi parte, algo no está rindiendo lo suficiente”, apuntó el británico, que está octavo en la tabla con 15 puntos.

¿Cuándo se vuelve a correr la F1?

Tras el GP de Japón, la Fórmula 1 no se tomará descanso y volverá este fin de semana con el Gran Premio de Baréin, que se celebrará entre el 11 y 13 de abril en el Circuito Internacional de Baréin. Allí, el último en ganar fue Max Verstappen, quien venció con el RB20 a Sergio Pérez y Carlos Sainz en la temporada pasada.