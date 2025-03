Ferrari aclaró que pasó con los audios de Hamilton: "No fue intencionado"

Hamilton y Leclerc se llevan un punto de diferencia.

La nueva temporada de la Fórmula 1 apenas lleva dos fechas, pero ya suma varios episodios interesantes, como la crisis de Red Bull, las dudas de Alpine y el escándalo que tuvo a Ferrari como protagonista en el Gran Premio de China. Lewis Hamilton había ganado la carrera sprint el sábado y el domingo salió del quinto lugar en la largada, en la que adelantó a Max Verstappen, aunque luego le cedió el lugar a su compañero.

Durante la transmisión, hubo un ida y vuelta entre el piloto británico y su ingeniero sobre la posibilidad de dejar pasar a Charles Leclerc, un intercambio que fue mostrado en la transmisión de la F1 como si hubiese cierta negación por parte del “Sir”. “Intercambiamos posiciones en la curva 14”, le había dicho Riccardo Adami, a lo que Hamilton respondió que le daría el lugar al monegasco cuando esté lo suficientemente cerca.

Para muchos, esto fue considerado un desafío por parte del siete veces campeón del mundo, lo que dejó una imagen negativa para los que se encontraban viendo la carrera, a excepción de aquellos que tuvieron acceso a la radio completa del equipo. Y es que fue Hamilton el que propuso que su compañero lo adelante debido a que tenía un mejor ritmo: “Creo que voy a dejar pasar a Charles, porque tengo problemas”, fueron las palabras del inglés que, al no verse en la transmisión, generó una discordia entre Ferrari y la F1.

Tal es así que Frédéric Vasseur, director del “Cavallino Rampante”, señaló a la Formula One Management por tergiversar la situación para tener un mayor ranking al mostrar un conflicto que nunca existió. “Creo que esto es una broma de la FOM, porque la primera llamada vino de Lewis. Él nos pidió intercambiar posiciones, pero para hacer espectáculo y crear drama, solo se transmitió la segunda parte. Hablaré con ellos al respecto”, señaló el francés en declaraciones rescatadas por Motorsport.

A partir de las declaraciones del ingeniero galo, un portavoz de la Fórmula 1 lanzó una respuesta escudándose en otros sucesos que tuvieron lugar en la carrera e impidieron mostrar el mensaje de Hamilton. “No hubo absolutamente ninguna intención de presentar una narración engañosa con respecto a la radio del equipo Ferrari. Debido al desarrollo de otras situaciones durante la carrera, el mensaje de Lewis no se emitió, pero no fue intencionado”, advirtieron.

¿Cómo afectó la descalificación a Ferrari?

Tras el GP de China, la FIA notificó que tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton fueron descalificados de la carrera del domingo por no cumplir con los requisitos mínimos en los monoplazas en cuanto a peso y desgaste del tablón, respectivamente. Como consecuencia de esto, Ferrari perdió los 18 puntos que había sumado inicialmente y quedó con 17 que tenía tras la victoria del británico en la sprint, de manera que bajó al quinto lugar de la tabla igualado con Williams.