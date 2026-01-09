Cuánto sale el boleto de subte en enero 2026: el precio tras el aumento

Cuánto aumenta la tarifa de subte

El inicio de enero llegó con nuevos ajustes en las tarifas del transporte público. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de subte volvió a aumentar un 4,5%, en línea con la actualización aplicada también a los colectivos del AMBA.

Con este incremento, el pasaje de subte pasó de $1.206 a $1.259 para los usuarios que pagan con tarjeta SUBE registrada. En tanto, el Premetro también fue alcanzado por la suba y ahora cuesta $440,67 por viaje.

Aumento del subte en enero

El ajuste se inscribe en un proceso de recomposición tarifaria que viene acumulando fuertes subas desde fines de 2023. De acuerdo con datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 525%, muy por encima del avance del nivel general de precios en el mismo período.

En ese contexto, el transporte se consolida como el componente de mayor peso dentro del gasto mensual de los hogares. Solo en los últimos doce meses, la factura de transporte registró un incremento interanual del 44%, explicando cerca del 47% del gasto total en servicios públicos, una proporción que duplica a la de otros rubros como la energía. Así, el subte inicia 2026 con un nuevo valor que vuelve a presionar sobre el presupuesto cotidiano de los usuarios porteños, en un escenario de tarifas que continúan ajustándose por encima de la inflación general.

Nuevo esquema de aumentos: descuentos, pases y beneficios sociales

Seguirán vigentes los descuentos por usuario frecuente , que se activan al superar los 20, 30 y 40 viajes mensuales.

Pases y abonos (que desde 2025 funcionan con SUBE y ya no con Subtepass) también seguirán vigentes.

Descuentos de la Red SUBE con 50% en la primera combinación y 75% en las siguientes dentro de las dos horas también seguirán vigentes.

Recientemente se reglamentó la ley para que el Subte sea gratuito para jubilados que cobren hasta 2,5 haberes mínimos, pensionados y retirados de fuerzas armadas y de seguridad (siempre que tengan residencia en la Ciudad de Buenos Aires).

Qué pasa con los descuentos en SUBE

De cuánto será el saldo negativo de SUBE

En paralelo, el aumento del transporte también impacta en el saldo negativo de la SUBE. Con las nuevas tarifas, el límite del descubierto se eleva a $1200, para permitir a los usuarios seguir viajando aunque no tengan crédito disponible.

En el resto del AMBA, las tarifas de colectivos y trenes nacionales pasan a ubicarse entre $593,27 y $880,86, según la distancia y la jurisdicción.