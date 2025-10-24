Norris está segundo en el campeonato con 332 puntos.

La recuperación de Max Verstappen siguió su tendencia el fin de semana pasado en el GP de los Estados Unidos, donde se vio favorecido por el accidente en los McLaren en la sprint y por el rebase de Charles Leclerc sobre Lando Norris en la largada de la carrera del domingo. Gracias a esto, el neerlandés pudo construirse una sólida ventaja que le permitió ingresar a boxes sin perder el liderato, puesto que el inglés se pasó mucho tiempo viendo el alerón trasero del Ferrari.

Parte del problema que tuvo Norris en la etapa inicial de la carrera fue que intentó por todos los medios posibles arrebatarle el segundo puesto a Leclerc, lo que lo llevó a exigir al límite al MCL39. A causa de esto, el piloto británico se salió de los límites de pista en tres oportunidades, lo que hizo que los comisarios le saquen la bandera blanca y negra, como indicación de que iba a recibir una penalización de cinco segundos si volvía a pasarse de los límites.

Justamente sobre estas reglas se quejó el piloto de McLaren en la conferencia de prensa posterior a la carrera, en la que contó que tuvo muchos problemas con la novena curva y con las dos últimas del Circuito de las Américas. No obstante, lo que más molestó a Norris fue que una de las advertencias fue producto de su duelo con Leclerc, por lo que considera que no debió ser contada y que se trata de una regla sin sentido al desmotivar la competencia.

“Creo que es una de las reglas más estúpidas que tenemos: nos animan a luchar, pero si luchamos demasiado, nos penalizan. Y recibí una penalización por exceder los límites de pista intentando pasar por fuera y perdiendo tiempo con Charles. Así que no tenía mucho sentido desde el punto de vista de la carrera”, afirmó el británico. Lando también consideró el factor que jugó el viento, especialmente en la curva 19, en la que incluso Verstappen le indicó a su equipo que era muy irregular.

“Es difícil estar siempre al límite y no cometer errores, y yo claramente cometí uno, un poco demasiado pronto. Pero sí, fui un poco más cauteloso al final, porque sabía que no podía permitirme una penalización. Pero tomé los riesgos necesarios”, cerró Norris. Cabe mencionar que el inglés quedó segundo en Austin delante de Leclerc, a quien pudo superar a cinco vueltas del final.

Norris tardó 21 vueltas en pasar a Leclerc.

Norris, ausente en la FP1 de México

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de México, escenario escogido por varios equipos para cumplir con una de las fechas de prácticas de las promesas de las academias, que este año tienen cuatro sesiones en lugar de dos. Al igual que otros ocho equipos, McLaren escogió el Autódromo Hermanos Rodríguez para darle la FP1 a Pato O'Ward, quien se subirá al MCL39 de Lando Norris este viernes.