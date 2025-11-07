La pista que dio Alpine sobre la renovación de Franco Colapinto para la Fórmula 1 2026

Colapinto sería confirmado para correr en 2026 con Alpine.

A falta de cuatro fechas para el cierre de la temporada, la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 había sido un absoluto misterio hasta hace unas semanas, en especial tras haber desobedecido la orden de su ingeniero en el GP de los Estados Unidos. Sin embargo, tras el GP de México se empezó a hablar en los medios especializados sobre un acuerdo entre Flavio Briatore y los principales patrocinadores del pilarense, lo que devolvió la esperanza de cara al 2026.

Si bien es cierto que el piloto argentino no ha logrado el objetivo de sumar puntos desde su regreso a la máxima categoría, también es verdad que ha tenido una notable progresión en las últimas fechas, en especial tras el receso del verano europeo. En este contexto, este jueves Alpine sorprendió con una sugerente publicación en sus redes sociales, con una imagen que anuncia la fecha exacta del viernes, el 7 de noviembre del 2025.

La imagen, que tiene los números 07, 11 y 25, fue acompañada con una breve descripción: “¿Ya hiciste los cálculos?”. La particularidad es que la suma de los números da como resultado el 43 que utiliza Colapinto, lo que vaticina que este viernes se daría el anuncio oficial de la renovación del pilarense con la escudería francesa, en concordancia con lo que se esperaba según las primicias de los medios dedicados a cubrir el deporte automotor.

De hecho, Motorsport había adelantado luego del GP de México que la renovación del contrato del argentino iba a ser comunicada antes del inicio de actividades del Gran Premio de Brasil, que comenzará este viernes a las 11:30 horas de Argentina con la FP1. Por lo tanto, es de esperar que el anuncio oficial se lleve a cabo por la mañana a través de las redes del equipo de Enstone y también de los principales canales que tiene la F1.

Como extra, Franco tendrá la oportunidad de estar rodeado de su gente en el Autódromo José Carlos Pace, puesto que varios argentinos han viajado a Interlagos para apoyar al piloto de 22 años, por lo que se espera una auténtica fiesta albiceleste en la ciudad paulista. Por otro lado, esto dejaría solamente tres asientos libres para la siguiente temporada, puesto que todavía no se definieron el segundo asiento de Red Bull y los dos de Racing Bulls.

Horarios del GP de Brasil

Este fin de semana, el Gran Premio de Brasil se disputará bajo el formato sprint, lo que hará que solamente haya una sesión de entrenamientos y garantizará acción desde el primer día. A continuación, los horarios de Argentina para la vigesimoprimera fecha de la Fórmula 1.