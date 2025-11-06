El video de Alpine con Franco Colapinto entrenándose en simulador para el GP de Brasil

El argentino presentó el circuito de Interlagos en las redes.

La Fórmula 1 volverá este fin de semana con la disputa de la 21° fecha, que se desarrollará en el Autódromo José Carlos Pace, mismo escenario en el que Franco Colapinto tuvo una notable actuación en la temporada pasada. Si bien es cierto que no pudo terminar la carrera, el pilarense fue uno de los grandes protagonistas de la última edición del Gran Premio de Brasil, en el que se dio el lujo de rebasar a Lewis Hamilton.

A diferencia del 2024, este año el piloto argentino corre con Alpine, escudería que ha presentado cada fin de semana de carrera con una muestra de cómo debe darse una vuelta correcta en cada circuito. Para la cita en Interlagos, Colapinto fue el elegido por el equipo de Enstone para subirse al simulador y explicar el trazado paulista, cuya longitud es de 4309 kilómetros y con un total de 15 curvas.

En el video subido a las redes sociales del equipo galo, el pilarense hizo referencia al accidente que tuvo la temporada pasada con el FW46 luego de que su ingeniero se niegue a ponerle los neumáticos full wet en plena lluvia. “Brasil, Interlagos, San Pablo... tengo muy buenos recuerdos acá. Por un lado por los fans y por la atmósfera, pero también hay algunos malos. Pero me quedo con la gente que me acompañó durante esa semana”, comenzó “Fran”, que luego inició la explicación de cómo abordar el circuito.

“Empezando la vuelta, abrimos el DRS en la recta larga. Después frenamos lo más tarde posible”, arrancó el piloto de Alpine luego de completar la vuelta de reconocimiento. Instantes después, Franco llegó a una de las zonas más míticas del trazado. “Esto es la 'S' de Senna, doblamos y hay otra zona de DRS... acá podría haber algún adelantamiento”, mencionó, recordando al ídolo del público local Ayrton Senna.

Mientras más avanzaba por el circuito de Interlagos, el argentino más remarcaba la importancia que tendrá mantener una buena gestión de neumáticos este fin de semana debido a la degradación. “Otra curva... será difícil gestionar las ruedas, sobre todo la izquierda delantera. En esta sección lenta se hacen más complicadas para manejar. También hay que ser cautelosos con el sobrecalentamiento de las gomas, porque es un recorrido que premia la agresividad”, alertó a modo de cierre.

Colapinto tendrá dos chances para sumar puntos en Interlagos.

Horarios del GP de Brasil

Este fin de semana, el Gran Premio de Brasil se disputará bajo el formato sprint, lo que hará que solamente haya una sesión de entrenamientos y garantizará acción desde el primer día. A continuación, los horarios de Argentina para la vigesimoprimera fecha de la Fórmula 1.