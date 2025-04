Julián Santero reveló su problema con la fecha especial del Turismo Carretera en Toay: "Responsabilidad"

Santero acumula un podio en la temporada.

Luego de las victorias de Jonatan Castellano (Tomás Abdala Racing) en Viedma y Facundo Chapur (Trotta Racing Team) en El Calafate, el Turismo Carretera se encontró con la inesperada cancelación de la cita en Neuquén por las condiciones climáticas. Como resultado, no se llegó a disputar la final de la tercera fecha y los únicos puntos que se agregaron a la tabla fueron los de las series y la clasificación, lo que le permitió a Julián Santero seguir en la cima.

El mendocino lidera la tabla con solo dos puntos de ventaja sobre Juan Martín Trucco y ahora buscará aumentar la diferencia en la cuarta fecha, que tendrá un condimento especial para los fanáticos del TC tras lo sucedido en el Centenario. Y es que la organización confirmó que la cita en el Autódromo Provincia de La Pampa tendrá una final especial, lo que trae algunas modificaciones a la carrera.

Lo principal es que habrá más vueltas que las habituales y será obligatorio el recambio de neumáticos y la recarga de combustible, lo que dará importancia al trabajo que se realice en boxes. Justamente ese uno de los problemas que el líder del campeonato le encuentra a la cita en Toay, donde no ha logrado obtener buenos resultados en las últimas temporadas debido al equilibrio.

Así lo reconoció en una reciente entrevista con Carburando, en la que reveló que le gusta más ser el principal responsable de lo que sucede en pista y no le agrada demasiado el paso por boxes. “Disfruto menos que una tradicional, cuando hay un gran porcentaje que se hace en boxes, la importancia de recarga de combustible en este caso. Me gusta tener más la responsabilidad yo y no el equipo, que por ahí con un error condiciona la carrera o lo mismo con un auto de seguridad”, afirmó Santero.

No obstante, el piloto mendocino sabe bien que este será un mimo para los aficionados tras lo sucedido en Neuquén, un suceso que despertó muchas críticas entre los fanáticos, en especial aquellos que habían comprado la entrada para el evento. “Si al público le gusta, está bueno hacerlo”, reflexionó Santero, que terminó decimosexto con su Ford Mustang Mach 1 en la carrera del año pasado.

Así están las primeras posiciones del TC 2025.

