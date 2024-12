Santero, campeón del TC, sorprendió sobre la amistad con Franco Colapinto: "Su futuro"

Santero, campeón del TC, reveló su amistad con Franco Colapinto.

Julián Santero, el reciente campeón del TC en 2024, reveló su relación -hasta ahora desconocida- con Franco Colapinto. El piloto mendocino que se acaba de coronar con el Ford Mustang en el Turismo Carretera, en La Plata, brindó todos los detalles acerca del vínculo afectivo que lo une con su colega de Williams en la Fórmula 1.

En la entrevista con Infobae, "Juli" contó cómo se conocieron con "Fran", relató cómo es él, repasó una anécdota con un hincha argentino en Europa y aseguró que no lo quiere "molestar" debido al intenso cierre de la temporada que transita el pilarense. Por último, el cuyano puntualizó cómo fueron las charlas con su compatriota tanto en Buenos Aires como en Madrid (España).

Santero, campeón del TC, contó cómo se conoció con Colapinto: "Estoy al tanto de quiénes andan bien en el karting"

Consultado al respecto de esta cuestión, Julián rememoró: "Nos conocíamos porque yo estoy al tanto de quiénes andan bien en el karting y me gusta ir a las carreras. Conocía al padre también". Incluso, señaló: "Intercambiamos un par de mensajes y cuando él empezó a correr en las categorías de Fórmula en Europa, también lo seguí mucho desde la Fórmula 4. Le iba mandando mensajes de apoyo, de felicitaciones o lo que sea. Ahí se fue generando una amistad".

"Este año lo invité a la carrera en Buenos Aires y me trajo suerte porque fui segundo y gané la etapa regular. Después nos encontramos en Madrid y cuando salió lo de la Fórmula 1 siempre estuvimos en contacto. Intento no molestarlo tanto porque obviamente debe haber un montón de gente que quiere tener un montón de información de su futuro y de muchas cosas, y yo la verdad que en eso no me meto", destacó el mendocino. "Entonces capaz que eso hace que tenga confianza en mí y que se pueda distraer... Hablando de otras cosas está bien", reflexionó.

En esta misma línea, Santero recordó una gran anécdota que vivió con Colapinto en la capital de España: "Lo más loco fue cuando nos encontramos en Madrid. Estábamos cenando y un argentino lo reconoció, vino, lo saludó y le dijo ´vas a estar en Fórmula 1 pronto´. Cuando se fue, Franco me dice ´tiene un poco de fantasía, pero me gusta porque el argentino es optimista´". Entre risas, recalcó: "La cosa es que a la semana se confirmó que iba a la Fórmula 1 porque pasó lo de Sargent (Logan), que lo echaron del equipo y al martes siguiente lo confirmaron a Franco".

Por último, el corredor del Turismo Carretera mencionó que "a repercusión que ha tomado lo de Franco hace que repercuta en el automovilismo nacional, sin duda". Y concluyó: "La gente está bastante más interesada en el automovilismo y creo que eso también lo tenemos que aprovechar nosotros, generando un buen espectáculo en pista y también mediáticamente aprovecharlo para los sponsors, por eso creo que es una buena oportunidad".

¿Cuándo corre Colapinto la última carrera de la F1 en Abu Dhabi?

El piloto argentino de Williams cerrará la temporada 2024 en el autódromo de Yas Marina el domingo 8 de diciembre, desde las 10 horas de Argentina.