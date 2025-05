Gasly aumenta la presión sobre Alpine tras el GP de Miami: "Lejos"

Gasly está decimosegundo en la tabla con 7 puntos.

Luego de un comienzo de temporada bastante complicado, Alpine llegó a sumar por primera vez en el GP de Baréin de la Fórmula 1, donde Pierre Gasly terminó en el séptimo lugar. Una semana después, el europeo volvió a mostrar buen ritmo en la clasificación de Arabia Saudita al terminar en el noveno lugar, aunque el accidente con Yuki Tsunoda en la largada le impidió volver a tener posibilidades de sumar en el campeonato.

De ahí que la escudería francesa haya arribado al Autódromo Internacional de Miami con chances de volver a rescatar algunos puntos, pero eso solo sucedió en la sprint debido a las sanciones a otros pilotos, que le permitieron subir a Gasly al octavo lugar. Pero la suerte se terminó en la clasificación, donde el francés fue eliminado en la Q1 y quedó posicionado en el decimoctavo puesto, aunque finalmente salió del fondo por los cambios en el monoplaza.

Sin embargo, las modificaciones en el A525 no surtieron efecto, ya que el piloto galo llegó al decimotercer lugar, en parte por los cuatro abandonos que tuvo el GP de Miami. De ahí que, una vez finalizada la carrera, Gasly haya manifestado en la conferencia de prensa que los cambios no funcionaron como se debía: “Diría que mejoramos un poco, pero aún estamos bastante lejos en cuanto a ritmo en comparación con lo que mostramos en las últimas carreras”.

Claro que parte de la estrategia de Alpine estaba volcada a la posibilidad de una lluvia, algo que finalmente no sucedió, pero eso no evita que el francés se muestre crítico con el equipo. “Deberíamos haber mostrado un rendimiento un poco mejor que el de hoy. Así que, sí, no estoy muy seguro de por qué, pero claramente tenemos que encontrar la manera de recuperar ese rendimiento”, agregó.

Por último, Gasly señaló que será clave aprovechar esta semana para llegar a la siguiente fecha con un coche capaz de volver a la zona de puntos, lo que sin dudas pone algo de presión sobre el equipo de ingenieros y mecánicos. “Necesitamos entender por qué y asegurarnos de que en Imola volvamos con un paquete que rinda como en Yeda y Baréin”, afirmó, aunque sin necesidad de que haya actualizaciones en el coche, sino simplemente volviendo a su mejor versión vista hasta el momento.

El paso que dio Alpine en el campeonato de la Fórmula 1 2025

A seis fechas del inicio de la temporada, es evidente que McLaren tiene todo para retener la Copa de Constructores, mientras que en pilotos el principal candidato es Oscar Piastri, quien mantiene su lucha con Lando Norris y Max Verstappen. Lejos de estas luchas, Alpine batalla por imponerse en la zona media, aunque hasta ahora se ha mantenido en el fondo junto a Sauber, aunque ha dado un importante paso este fin de semana.

Así están las posiciones en el campeonato de constructores.

Y es que ni Sauber ni Racing Bulls sumaron puntos en la visita a Miami, situación contraria a Alpine, que ganó un punto con Pierre Gasly en la sprint. Como resultado, el equipo de Enstone sigue noveno, pero con siete puntos, uno más que la escudería suiza y a uno de la filial de Red Bull, mientras que más adelante se encuentra Aston Martin con 14 unidades.