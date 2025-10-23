El GP de México se correrá este fin de semana.

Para esta temporada, la FIA impuso una modificación en el requisito que tiene cada escudería de darle prácticas libres a los novatos, de manera tal que tengan experiencia en Fórmula 1 para cuando lleguen a la máxima categoría. Hasta el año pasado, el número de sesiones era de dos, pero este aumentó a cuatro para este 2025, lo que complejizó en parte el calendario de los equipos, que analizan meticulosamente dónde darles espacio a los jóvenes.

Para comenzar, hay seis fechas que quedan anuladas por estar bajo el formato sprint, donde lo ideal es que cada piloto titular tenga su único entrenamiento antes de la sprint shootout, lo que deja 18 citas disponibles, aunque los equipos suelen evitar los circuitos callejeros. Un trazado que no representa peligros para los jóvenes es justamente el del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde este fin de semana se disputará el Gran Premio de México.

De hecho, la vigésima fecha de la temporada estuvo marcada por nueve equipos para disponer de los novatos en uno de sus monoplazas en las primeras prácticas libres, de manera tal de llegar a cumplir el requisito en la última fecha. Y es que por delante en el calendario quedan Brasil y Qatar con formato sprint y, en el medio, Las Vegas con su circuito callejero, por lo que solo quedan México y Abu Dhabi como trazados aptos para los novatos.

Hasta el momento, solamente Sauber completó el programa de los novatos, mientras que Mercedes y Alpine cumplirán las cuatro sesiones este fin de semana. Los tres equipos fueron beneficiados en las primeras fechas por las presencias de Gabriel Bortoleto, Andrea Kimi Antonelli y Jack Doohan, puesto que un piloto deja de ser considerado novato recién cuando disputó dos Grandes Premios, de manera que pudieron cumplir algunas fechas, aunque en Alpine fue solo en la primera debido a que el australiano debutó en 2024.

En concreto, los pilotos que cederán sus coches para la FP1 del GP de México serán: Lando Norris (McLaren) por Pato O'Ward, Max Verstappen (Red Bull) por Arvid Lindblad, George Russell (Mercedes) por Frederik Vesti, Lewis Hamilton (Ferrari) por Antonio Fuoco, Lance Stroll (Aston Martin) por Jak Crawford, Pierre Gasly (Alpine) por Paul Aron, Liam Lawson (Racing Bulls) por Ayumu Iwasa, Oliver Bearman (Haas) por Ryo Hirakawa y Carlos Sainz (Williams) por Luke Browning.

Verstappen es el máximo ganador del GP de México.

¿A qué hora se corre el GP de México?

La Fórmula 1 volverá este fin de semana el Gran Premio de México, que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la vigésima fecha del campeonato: