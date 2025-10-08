Lista de la FIA abre posibilidad de que Ben Sulayem sea reelegido sin oposición

El presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, podría ser reelegido sin oposición en diciembre, después de que una lista publicada el miércoles dejara a sus competidores aparentemente incapaces de conseguir los apoyos necesarios para presentarse.

La Federación Internacional del Automóvil nombró a 29 personas elegibles para su Consejo Mundial del Deporte Motor (WMSC), de cuya lista cada candidato a la presidencia debe extraer un equipo de siete posibles vicepresidentes deportivos para poder pasar a una votación.

Dos deben proceder de Europa y uno de Sudamérica, Norteamérica, Asia-Pacífico, África y Oriente Medio/Norte de África.

Sin embargo, Sudamérica solo tiene una persona en la lista: La brasileña Fabiana Ecclestone, una de las mujeres con más antigüedad en la FIA, además de ser la esposa del antiguo jefe de la F1, Bernie Ecclestone.

Según la FIA, la ausencia de otro candidato sudamericano en la lista podría deberse a que ningún otro club miembro propuso a nadie o a que alguien no consiguió la aprobación del comité de nominaciones de la FIA.

La fecha límite para presentar candidatos a la lista de la WMSC era el 29 de septiembre.

África solo cuenta con dos nombres en la lista, la keniana Amina Mohamed y el mozambiqueño Rodrigo Rocha, y ambos han prometido lealtad al actual titular.

Tres posibles candidatos han manifestado su intención de enfrentarse al emiratí, siendo el estadounidense Tim Mayer, ex jefe de comisarios de la F1, el principal rival y el primero en anunciar su candidatura.

Ben Sulayem, que fue elegido en 2021, anunció sus compañeros de candidatura en septiembre.

Los candidatos a la presidencia deben presentar sus listas completas antes del 24 de octubre y no pueden incluir a un candidato ya inscrito en otra lista. La elección se celebrará el 12 de diciembre en la Asamblea General de la FIA en Tashkent, Uzbekistán.

