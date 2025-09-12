Audi ocupará el lugar de Sauber en 2026.

Luego de un tiempo de negociaciones, Audi fue presentada oficialmente en la temporada pasada para tomar las riendas de la sede de Hinwil y ocupar el lugar de Sauber en la Fórmula 1, que volvió a ocupar su nombre original en 2024 tras la salida de Alfa Romeo. De hecho, la marca alemana tendrá su debut en 2026 con la nueva era de los motores de la máxima categoría, motivo por el que renovaron su dupla para este año.

El año pasado, la escudería suiza anunció la contratación de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto para reemplazar a Valtteri Bottas y Guanyu Zhou, sin mencionar que se inició la etapa de transición con personal de Audi dentro de las instalaciones. Ahora, con el debut cada vez más cerca, la marca alemana ha comenzado a sumar socios de cara a la siguiente temporada y este miércoles se anunció a un grande de la indumentaria deportiva.

Y es que Audi comunicó que firmaron un contrato de asociación con Adidas, que se convertirá en el proveedor oficial de equipamiento del equipo, además de que se lanzará una colección exclusiva que saldrá a la venta en febrero del 2026. Con diseños frescos, la idea es atraer a los aficionados para que se identifiquen con la firma de los cuatro anillos marcando una nueva estética a partir de las prendas que llevará la nueva estructura.

Gernot Döllner, CEO de Audi, afirmó que el objetivo de esta asociación es generar un vínculo a largo plazo que sea provechoso por ambas empresas: “Nuestra asociación en Fórmula 1 va mucho más allá de la búsqueda de innovación y de máximo rendimiento: combina las fuerzas y visiones de dos marcas progresistas”. Por su parte, Jonathan Weathley destacó la importancia que tendrá este contrato para el equipo: “Con Adidas, dotamos a nuestros equipos de material deportivo técnico de alto nivel que mejora el rendimiento allí donde más importa”.

Cabe mencionar que esta no es la primera asociación de Adidas en la F1, puesto que este año comenzó a trabajar con Mercedes, la otra escudería alemana que tiene la máxima categoría. De hecho, los productos del equipo de Brackley no solamente se pueden apreciar en el paddock, sino que han llegado a varios rincones del mundo a través de las tiendas oficiales de la marca indumentaria.

El anuncio de la asociación de Audi y Adidas.

¿Cuándo se vuelve a correr la F1?

Tras el GP de Italia, la Fórmula 1 se tomará un breve descanso antes de la decimoséptima fecha, que se disputará en el fin de semana del 19 al 21 de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito callejero de Bakú. Allí, el último en ganar ha sido Oscar Piastri, quien venció a Charles Leclerc y George Russell en la temporada pasada.