Fórmula 1: el pronóstico del clima que podría complicar a los pilotos en el Gran Premio de Singapur

El GP de Singapur se correrá en el formato tradicional.

Tras la victoria de Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con el Gran Premio de Singapur, reconocido por su desafiante clima que afecta tanto a pilotos como a los monoplazas. Las elevadas temperaturas reinantes en el Circuito callejero de Marina Bay ha llevado a que la actividad se desarrolle principalmente por la tarde noche, aunque eso no le ha quitado desafío al compromiso de la decimoctava fecha del campeonato.

Ahora bien, para esta edición, el GP de Singapur tendrá una dificultad extra que podría llevar a complicar el fin de semana de varios equipos, especialmente en los dos primeros días. Y es que el pronóstico del tiempo ha indicado que el viernes se esperan fuertes ráfagas de viento con la alta probabilidad de tener tormentas eléctricas previstas para seis horas antes de la FP1, por lo que se espera que la pista esté mojada para la primera sesión de los entrenamientos.

Para la FP2, sin embargo, la pista debería estar en mejores condiciones, pero la consecuencia de la lluvia será un aumento de la humedad, que hará que la temperatura alcance los 27ºC por la noche. Pero eso no termina ahí, puesto que las precipitaciones también se esperan para el sábado en plena FP3 con una temperatura que rondaría los 29ºC, aunque para la clasificación se espera que el clima evolucione favorablemente.

En cuanto al domingo, el día más importante del fin de semana, las condiciones deberían ser normales, puesto que habrá unas pocas lluvias durante la mañana y el mediodía que no afectarán el desarrollo de la carrera por la noche. Eso sí, la temperatura máxima será de 29ºC con una humedad del 76%, por lo que seguirá siendo un desafío para los pilotos y la mayoría de los equipos, excepto, quizá, por McLaren, que cuenta con el mejor sistema de refrigeración y podría asegurarse la Copa de Constructores si saca un buen resultado.

Horarios del GP de Singapur

La Fórmula 1 atraviesa la primera de las últimas siete fechas de la temporada con el Gran Premio de Singapur, que podría ser clave para la definición del campeonato, sea por la posibilidad de McLaren de ganar el título en Constructores o la lucha que se mantiene en Pilotos entre Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen. A continuación, los horarios de Argentina para seguir el desarrollo del fin de semana en Marina Bay:

Los últimos cinco ganadores del GP de Singapur.