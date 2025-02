Flavio Briatore pidió por el regreso de un histórico Gran Premio a la Fórmula 1

Briatore volvió a Alpine el año pasado.

Con el fin de expandir el dominio y abarcar otros territorios, la Fórmula 1 ha dejado de lado algunos importantes circuitos en los últimos años para ganar terreno en el Oriente Medio, que tiene los Grandes Premios de Baréin, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Singapur, Qatar y Abu Dhabi, y Estados Unidos, que cuenta con Austin, Miami y Las Vegas. De hecho, el mes pasado se confirmó que el histórico Spa-Francorchamps no estará en 2028 y 2030 en el calendario.

Entre los eventos que quedaron fuera de la máxima categoría se encuentra el GP de Francia, cuya última sede fue el Circuito de Paul Ricard entre 2018 y 2022, aunque no se disputó en 2020 por la pandemia. A través de los distintos trazados que tuvo este evento han ganado campeones de la talla de Niki Lauda, Alain Prost y Michael Schumacher, motivo por el que Flavio Briatore quiere verlo de vuelta en el calendario, aunque en una ciudad distinta.

En lugar de usar los circuitos de Magny-Cours en Nièvre o de Paul Ricard en Le Castellet, el asesor de Alpine propuso que se realice una carrera en París, la capital del amor que albergó a la Fórmula E en el Circuito de los Inválidos entre 2016 y 2019. “Es bueno abrirnos a nuevos países, pero no debemos olvidar dónde empezó esta historia. No tenemos a Paul Ricard, ni tampoco a Magny Cours, ahí no hay nada. Paul Ricard es imposible por el tráfico, pero la Fórmula 1 se merece una carrera en París”, afirmó el italiano en una entrevista con Le Figaro.

Y es que aunque Alpine tenga su sede en Enstone, Inglaterra, sigue siendo una escudería francesa, por lo que merece tener un Gran Premio local como tienen otros equipos, tales como Ferrari en Monza, Red Bull en Estiria o McLaren, Aston Martin y Williams en Silverstone. “Debe haber capacidad hotelera para atraer a todas las personas que atrae la Fórmula 1, los patrocinadores y la gente que trabaja para la categoría. Todos queremos una carrera en Francia. La Fórmula 1 hace mucha falta en Francia”, recalcó el italiano.

Eso sí, ante la falta de un lugar para que sea sede, lo ideal sería revivir el Circuito de los Inválidos, que se trató de un circuito callejero armado especialmente para las fechas en que iba a disputarse la Fórmula E. Sin dudas, sería un destino atractivo para Liberty Media, la firma que tiene los derechos de la F1, por lo que Briatore afirmó: “No necesariamente en el centro de la ciudad o bajo la Torre Eiffel, pero París sería magnífico”.

Alemania, otro país con equipo y sin carrera de Fórmula 1

La última vez que se oyó hablar del GP de Alemania fue en 2019, año de la primera victoria de Max Verstappen en el Circuito de Hockenheim, donde la Fórmula 1 nunca terminó de generar impacto. La falta de interés de los alemanes y los números de asistentes terminaron por dilapidar al Gran Premio, que ya lleva cinco años fuera del calendario a pesar de tener un equipo como Mercedes, a un histórico como Nico Hülkenberg y a Audi a punto de tomar Sauber desde 2026.