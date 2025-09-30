Colapinto no tiene asegurada su permanencia en 2026.

Los fanáticos del automovilismo no tuvieron acción este fin de semana en la Fórmula 1, en pausa tras la disputa del GP de Azerbaiyán, en el que Franco Colapinto cruzó la línea de meta en el decimonoveno lugar. A pesar de esto, hubo otras ofertas para disfrutar del deporte automotor, entre las que se destacó, a nivel internacional, la disputa de la cuarta y penúltima fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid en Portugal.

Allí se encontraba Carlos Sainz Sr, el padre del español que reemplazó a Colapinto en Williams esta temporada. En la previa al BP Ultimate Rally Raid Portugal, el experimentado piloto dio una serie de declaraciones a Abriendo Pista sobre el cierre de la temporada en territorio luso y en Marruecos, donde se disputará la última fecha a mediados de octubre: “Yo creo que ahora tanto Portugal como Marruecos van a ser dos carreras muy importantes para el equipo, para nosotros, y ahí tenemos que sacar las últimas conclusiones”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del tetracampeón del Rally Dakar fue que tiene ganas de volver a Argentina para disputar el Desafío Ruta 40, que el próximo año volverá a formar parte del Campeonato Mundial de Rally Raid. “Será en mayo, una buena fecha. Esperemos que podamos ir a Argentina, que siempre es un placer y es un rally, que además es duro, difícil y complicado”, agregó Sainz.

Ante la mención de nuestro país, la pregunta sobre Colapinto se hizo inevitable y el español sorprendió con un elogio y un inteligente consejo para que el pilarense pueda mantenerse en la máxima categoría. “En la F1 uno tiene mucha exposición, mucho ruido y él tiene que centrarse en lo suyo, hacer su trabajo lo mejor posible. Y estoy seguro de que, haciéndolo bien, pues es un gran piloto, tendrá su hueco en la F1. El problema es la política, pero hay que tratar de aislarse un poco de todo el ruido”, afirmó el bicampeón del WRC.

Un rival menos para Colapinto en la F1

En las últimas semanas, uno de los temas de conversación en la Fórmula 1 ha sido la disposición de la grilla para la siguiente temporada, un aspecto en el que Alpine todavía no ha confirmado a su dupla para 2026. Hasta el momento, solamente se sabe que Pierre Gasly estará en el equipo, mientras que hace unas semanas Flavio Briatore afirmaba que el segundo asiento se iba a definir entre Franco Colapinto, Paul Aron y Jack Doohan.

Doohan corrió seis carreras este año para Alpine.

Sin embargo, apenas unos días después de esas declaraciones, el asesor de Alpine declaró a The Race que los principales candidatos eran el argentino y el estonio, dejando afuera al australiano. Acto seguido, Doohan hizo un cambio en sus cuentas de las redes sociales, donde quitó de la descripción que sea piloto de F1 y varios medios recalcaron que ha iniciado un proceso de alejamiento de la máxima categoría.