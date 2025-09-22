Por el incidente con Franco Colapinto: el duro castigo que recibió Alex Albon después del GP de Azerbaiyán

Albon quedó fuera de los puntos en Bakú.

Tras el accidente en la clasificación del sábado, Franco Colapinto había quedado posicionado en el decimosexto lugar de la grilla de partida del Gran Premio de Azerbaiyán, dos posiciones por delante de Pierre Gasly, que partía del antepenúltimo cajón. A pesar del incidente en la Q1, el pilarense se había mostrado confiado con tener una buena carrera este domingo, en especial por el ritmo que había mostrado sobre el A525.

De hecho, el piloto argentino tuvo una notable largada en la que superó a Oscar Piastri, Oliver Bearman y a Lance Stroll para ponerse decimotercero, lo que le daba esperanzas de cerrar la jornada en la zona de puntos. Para la vuelta 18, Alpine llamó muy temprano a Colapinto para cambiar las gomas medias por los neumáticos duros y volvió a la pista en el decimoctavo lugar, delante de Alex Albon.

Ahora bien, el tailandés intentó superar a su excompañero en la sexta curva del Circuito callejero de Bakú en una zona en la que no hay suficiente espacio para ganar la posición, especialmente porque Franco tenía la mitad del coche por delante. Como resultado, el FW47 impactó con el A525, que hizo un trompo y chocó levemente con el muro de contención, lo que arruinó por completo las chances del pilarense de meterse entre los diez primeros.

Y es que, además del tiempo perdido, los daños en el alerón delantero mermaron el rendimiento del Alpine, un aspecto que los comisarios de la FIA tuvieron en consideración al imponerle a Albon una penalización de diez segundos. De hecho, el tailandés cayó al decimotercer lugar al cruzar la línea de meta, pero la cosa no quedó ahí, puesto que los comisarios volvieron a analizar lo sucedido tras la celebración del podio.

Tal es así que, minutos después de la entrega de premios, en la que estuvieron presentes Max Verstappen, George Russell y Carlos Sainz, la FIA emitió un comunicado en el que daba a conocer una sanción de dos puntos en la Superlicencia de Albon por provocar el accidente con Colapinto. De esta manera, el piloto de Williams acumula cuatro puntos en total, dos de los cuales vencerán el próximo 1º de diciembre por su incidente con Kevin Magnussen durante el GP de Qatar.

Colapinto apuntó contra Albon por el accidente.

Albon reconoció la responsabilidad por el choque

Una vez finalizado el GP de Azerbaiyán, Alex Albon realizó la típica visita a la zona mixta para dialogar con la prensa, momento en que llegó la inevitable pregunta sobre lo sucedido con Franco Colapinto. Fue allí cuando el tailandés aceptó la responsabilidad por haberle arruinado la carrera al argentino: “Tuvimos un poco de lío con Franco, fue culpa mía”.