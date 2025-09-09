Rossi es el primero en la lista para subir a la Copa de Oro.

La cita en Buenos Aires dejó definidos a los doce primeros clasificados a la Copa de Oro, que comenzará este fin de semana con la decimoprimera fecha del Turismo Carretera. En esta oportunidad, la sede será el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis en una jornada que será clave para aquellos pilotos que tienen chances de llegar a clasificar como los tres de último minuto para competir con el título en la última fecha.

Uno de los mejores posicionados en este sentido es Matías Rossi, quien cerró la fase regular en el decimotercer lugar con 175 puntos, apenas uno menos que Jeremías Olmedo, quien se quedó con el último pasaje directo a la Copa de Oro. De ahí que el piloto de Del Viso quiera comenzar con el pie derecho esta etapa final del campeonato en el circuito sanluisino, donde cuenta con un buen antecedente para ilusionarse.

Y es que el piloto de Toyota Gazoo Racing ganó la final de San Luis en cuatro oportunidades, todas a bordo de un Chevrolet: 2011, 2012, 2014 y 2016. De todas ellas, la más determinante fue la del 2014, año en que obtuvo su primer y único título en la categoría con un total de cinco triunfos que le permitieron imponerse sobre Christian Ledesma en la definición del campeonato.

Pero eso no es todo, puesto que el “Misil” también es el máximo ganador en el Rosendo Hernández, donde no corre desde 2023, ocasión en la que quedó octavo en la clasificación pero no pudo completar la carrera por un problema mecánico. Sin haber competido en el TC en la temporada pasada, este será el regreso de Rossi a San Luis, donde tendrá su primera presentación a bordo del Toyota Camry TC.

Los pilotos con chances de llegar a la Copa de Oro

El sistema de los tres pilotos de último minuto considera a los que queden entre el decimotercer lugar y el decimoquinto de la tabla general antes de la última fecha, posiciones que actualmente son ocupadas por Matías Rossi, Juan B. De Benedictis y José Manuel Urcera. No obstante, hay varios pilotos con chances de ganar lugares en el transcurso de estas cuatro fechas, como se puede ver en la tabla de posiciones:

El campeón del 2014 no ha ganado ninguna carrera este año.