Stang quedó tercero en la tabla.

A un mes de la visita al Circuito 8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, el Top Race volverá este fin de semana al trazado porteño para la disputa de la primera fecha de la Copa Top Race, en la que se anularán las divisiones. En este certamen promocional, no se establecen diferencias entre los V6, Series y Junior, sino que todos los pilotos corren con el mismo coche y bajo el mismo reglamento, con el objetivo de impulsar a los nuevos talentos.

Claro que eso no impide que otros pilotos más experimentados puedan competir, como es el caso de Emiliano Stang, quien marcha tercero en la temporada con 245 puntos. De hecho, la semana pasada Octanos Competición confirmó que el piloto entrerriano volverá a disputar la Copa Top Race en el Gálvez con el Fiat Cronos, en un fin de semana que también tendrá acción del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y de la Fiat Competizione.

En declaraciones rescatadas por el sitio oficial de la competencia, Stang señaló que su objetivo será ganar este certamen, aunque se conformaría con volver a ser protagonista como lo viene siendo en el Top Race V6. “El principal objetivo es ganar la Copa y luego ser protagonista como lo fuimos durante todo el año. Es muy importante los premios que entrega este torneo, porque es una motivación extra”, afirmó el oriundo de Crespo con respecto a los beneficios que obtendrán los tres primeros de la tabla.

Además, el entrerriano habló de las diferencias que tendrá el coche con respecto a lo que fue su última presentación. “En esta etapa del Top Race, el auto va a ser diferente porque el neumático es más blando, el comportamiento será distinto a lo que estamos acostumbrados a manejar. El que se adapte más rápido tendrá chances de llevarse la victoria”, agregó Stang.

Por último, remarcó que considera que todavía tiene chances de obtener una victoria en la temporada, algo que se le negó a lo largo del campeonato, donde lo mejor que pudo obtener fue el triunfo en la sprint de Junín. “Pienso que la victoria en el Top Race está cerca. No se nos dio por muy poco. Estuve en muchos escenarios peleando por la punta, pero por diferentes motivos quedábamos en la puerta del triunfo”, cerró.

El Top Race volverá este fin de semana.

