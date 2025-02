Colapinto sumó cinco puntos en el campeonato de F1.

Franco Colapinto fue sin dudas el piloto revelación del 2024 en la Fórmula 1, con su debut en el GP de Italia con Williams y los puntos conseguidos en Bakú y Austin que fueron fundamentales para la escudería británica. De hecho, su nivel hizo que incluso sea considerado como una opción en Red Bull para esta temporada, aunque finalmente fue Alpine el equipo que se la jugó y lo ficho como piloto de reserva en enero.

Parte de que Red Bull se haya tirado para atrás con su interés tuvo que ver con la seguidilla de accidentes que tuvo el piloto argentino desde Interlagos hasta el cierre de temporada en Abu Dhabi, algo que afectó la imagen que se venía construyendo en la F1. Justamente sobre eso habló Roman Rúsinov, quien fue compañero de Colapinto en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en 2021 y junto al que ganó las 24 Horas de Le Mans ese mismo año.

En diálogo con Nextgen-Auto, el ruso de 43 años señaló que Franco “nunca estuvo a la altura de las expectativas” debido a sus equivocaciones al volante. “Comete errores y parece no aprender de ellos. En G-Drive hizo lo mismo que en Williams. En las seis carreras que corrió para nosotros, cometió cinco fallos. En la única que no se equivocó, ganamos”, afirmó Rúsinov, que no pasó más que de ser piloto de reserva de Jordan y Midland en la máxima categoría.

A pesar de todo lo que sucedió alrededor del pilarense, el ruso considera que no destacó con sus nueve carreras con Williams de la pasada temporada de Fórmula 1. “Es buen piloto y bastante rápido, pero todavía es un niño. La velocidad por sí sola no es suficiente. Me gusta mucho y es un gran tipo, pero todo el bombo que se le da no está justificado en el balance final”, añadió el veterano sobre las actuaciones de Colapinto.

El respaldo de Briatore a Colapinto

Si bien las críticas a Franco Colapinto llevan presentes varios meses, Flavio Briatore hizo caso omiso a los comentarios y fichó al argentino como el tercer piloto de reserva de Alpine, equipo que tiene bajo presión a Jack Doohan y que podría devolver al pilarense a la Fórmula 1 este mismo año. Ahora bien, todo esto se debe a la confianza que el asesor de la escudería francesa tiene en el joven de 21 años, algo que se justifica en su olfato para detectar futuros campeones.

“Flavio cree que tiene el siguiente Michael Schumacher o el siguiente Fernando Alonso con Colapinto. Estos destellos que hemos visto en Colapinto, que son destellos de un grande. Flavio cree que puede ser un grande de los grandes. Por eso invirtió 20 millones”, reveló Joan Villadelprat en Data Performance F1. Cabe mencionar que el italiano ha descubierto tanto al “Káiser” como al “Nano” y los ha llevado a la cima, algo que planearía repetir con Franco en Alpine.