Cadillac superó otra importante prueba antes de su ingreso a la F1

Cadillac/General Motors se unirá a la F1 en 2026.

La Fórmula 1 se prepara para recibir en 2026 a la nueva era de motores y también a su decimoprimera escudería, que fue confirmada a inicios de marzo de este año luego de dos años de fuertes negociaciones. En alianza con General Motors, Cadillac debutará en la máxima categoría en la siguiente temporada, motivo por el que estuvo presente la fecha pasada en el GP de Miami para la presentación oficial de su logo.

Aquella reunión en Miami Gardens no solo contó con la presencia de inversores y empresarios vinculados al proyecto, sino también de pilotos que buscan un asiento en la F1. Pero detrás de escena, también se realizaron diversas acciones relacionadas con el desarrollo del monoplaza, que será motorizado por Ferrari, que también será proveedor de la caja de cambios y la suspensión trasera.

El problema que atraviesa Cadillac es que el retraso del comunicado oficial de la F1 afectó los tiempos del desarrollo del coche, puesto que los inversores no dieron luz verde hasta no tener confirmada la participación del equipo en 2026. Por tal motivo, la escudería estadounidense se encuentra a contrarreloj y se rumorea que podría contar con otras partes que lleguen de manera tercerizada, incluso la carrocería.

Así, Dallara aparece como uno de los posibles proveedores para el equipo en cuando al chasis, pero también se dio a conocer en Miami que Cadillac ya hizo la prueba de impacto con una carrocería. Según revelaron en Motorsport, el chasis utilizado superó con creces el test, aunque cuenta con la característica de que la carrocería tenía un peso objetivo muy por encima del peso fijado por los ingenieros.

Entre otros aspectos, el medio informó que se prevé un aproximado de 600 empleados en el primer año del equipo en la F1, además de que se puso en marcha el proyecto de creación de la unidad de potencia que se estrenaría en 2029. Tampoco se ha dejado de lado el mercado de pilotos, aunque con menor importancia de momento, ya que resta todavía saber qué sucede con los actuales competidores de la máxima categoría que vencen sus contratos en diciembre.

Así se ve el nuevo logo de Cadillac para la F1.

El piloto ideal de Cadillac

Tras la presentación en Miami, Graeme Lowdon, director del proyecto de Cadillac/General Motors, reveló que el plan del equipo es fichar, aunque sea a un piloto experimentado y estadounidense: “No vamos a poner ningún plazo para el anuncio de pilotos ni nada por el estilo, pero seguro que lo habrá a su debido tiempo. Contrataremos a los pilotos en función de sus méritos, pero como tal, no vemos ninguna razón por la que no vayamos a tener pilotos estadounidenses a tiempo”.