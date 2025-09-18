Me insultaron durante 90 minutos, dice Simeone tras la roja en Anfield

FOTO DE ARCHIVO. El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, reacciona

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, admitió que su comportamiento fue injustificable después de que fuera expulsado tras un acalorado altercado con un aficionado del Liverpool después del gol de la victoria de los locales en el tiempo añadido de la Liga de Campeones el miércoles.

El argentino había visto cómo su equipo remontaba una desventaja de dos goles, pero Virgil van Dijk cabeceó a la red en el minuto 92 para condenar al Atlético a una derrota por 3-2 en un estridente Anfield.

Simeone se encaró con un hincha del Liverpool detrás del área técnica y el árbitro italiano Maurizio Mariani le mandó al túnel de vestuarios.

Simeone declaró después que había soportado insultos durante 90 minutos.

"Insultos todo el partido. Y también gestos. El que tiene que estar en calma soy yo, y tengo que soportar los gestos, los insultos, cualquier situación", dijo a Movistar. "Siempre se habla de cuidar, de respetar... pero te insultan durante todo el partido desde atrás. Yo no puedo decir nada porque soy el entrenador".

"No es justificable mi reacción a los insultos, pero sabes lo que son 90 minutos que te insulten todo el partido, te giras y con el gol rival te siguen insultando."

"El árbitro me dijo entendía la situación. Ojalá el Liverpool pueda mejorar esa parte, y cuando identifiquen a la persona que hizo eso, que tenga consecuencias".

Preguntado más tarde durante su rueda de prensa sobre qué le habían dicho exactamente para hacerle perder la calma, respondió: "No voy a ponerme a detallar por qué eran los insultos".

"Desde el lado que tengo debo mantener el lugar, sostener todo lo que sucede detrás del banco de suplentes y hasta que no lo pueda resolver la sociedad cualquier entrenador tiene que convivir con eso porque ocurre todo el tiempo".

"Estamos en un lugar en el que no tenemos derecho a reaccionar, no está bien cuando reaccionamos, porque somos protagonistas (...) Vino el tercer gol y además de los insultos hubo un gesto y soy una persona".

Simeone elogió a su equipo, que demostró una gran capacidad de reacción tras encajar dos goles en los primeros seis minutos, pero que reaccionó con un doblete de Marcos Llorente.

"El equipo no empezó bien, no tuvimos esa fortuna en el 1-0, que nos sacó de lo que teníamos planeado. Después vino el segundo, que fue un golazo. Pero el equipo, con espíritu, con trabajo, con calidad, empezó a igualar el partido, a generar juego, a demostrar que estábamos dentro. Terminamos el primer tiempo con el 2-1 de Llorente, que fue alentador", dijo.

"Sufrimos algunas contras porque ellos son muy buenos, pero nos mantuvimos en el filo. Apareció el 2-2 y luego un golazo de Van Dijk, impresionante. Nos deja el sabor amargo de la derrota, pero también el espíritu que hay que tener para jugar en el Atlético".

Con información de Reuters