Atlético de Madrid vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Champions

El Atleti llega más confiado tras ganar por 2 a 0 en la ida y sueña con llegar a las Semifinales, mientras que los Blaugranas no querrá perder su oportunidad cuando este martes 14 de abril se enfrenten en el Metropolitano. El partido por la llave 3 de la Champions comenzará a las 16:00 (hora Argentina).
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y fue Atlético de Madrid quien ganó 0 a 2.
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Los resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Champions
- Fase de Liga: Liverpool 3 vs Atlético de Madrid 2 (17 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Atlético de Madrid 5 vs Eintracht Frankfurt 1 (30 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Arsenal 4 vs Atlético de Madrid 0 (21 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Atlético de Madrid 3 vs U. Saint-Gilloise 1 (4 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Atlético de Madrid 2 vs Inter 1 (26 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: PSV 2 vs Atlético de Madrid 3 (9 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Galatasaray 1 vs Atlético de Madrid 1 (21 de enero)
- Fase de Liga: Atlético de Madrid 1 vs FK Bodo/Glimt 2 (28 de enero)
- Play-offs: Club Brugge 3 vs Atlético de Madrid 3 (18 de febrero)
- Play-offs: Atlético de Madrid 4 vs Club Brugge 1 (24 de febrero)
- Octavos de Final: Atlético de Madrid 5 vs Tottenham 2 (10 de marzo)
- Octavos de Final: Tottenham 3 vs Atlético de Madrid 2 (18 de marzo)
- Cuartos de Final: Barcelona 0 vs Atlético de Madrid 2 (8 de abril)
Los resultados de Barcelona en partidos de la Champions
- Fase de Liga: Newcastle United 1 vs Barcelona 2 (18 de septiembre de 2025)
- Fase de Liga: Barcelona 1 vs PSG 2 (1 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Barcelona 6 vs Olympiacos 1 (21 de octubre de 2025)
- Fase de Liga: Club Brugge 3 vs Barcelona 3 (5 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Chelsea 3 vs Barcelona 0 (25 de noviembre de 2025)
- Fase de Liga: Barcelona 2 vs Eintracht Frankfurt 1 (9 de diciembre de 2025)
- Fase de Liga: Slavia Praga 2 vs Barcelona 4 (21 de enero)
- Fase de Liga: Barcelona 4 vs FC Copenhague 1 (28 de enero)
- Octavos de Final: Newcastle United 1 vs Barcelona 1 (10 de marzo)
- Octavos de Final: Barcelona 7 vs Newcastle United 2 (18 de marzo)
- Cuartos de Final: Barcelona 0 vs Atlético de Madrid 2 (8 de abril)
Horario Atlético de Madrid y Barcelona, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas