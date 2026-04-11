Atlético de Madrid vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Champions

El Atleti llega más confiado tras ganar por 2 a 0 en la ida y sueña con llegar a las Semifinales, mientras que los Blaugranas no querrá perder su oportunidad cuando este martes 14 de abril se enfrenten en el Metropolitano. El partido por la llave 3 de la Champions comenzará a las 16:00 (hora Argentina).

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de abril, en Cuartos de Final del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y fue Atlético de Madrid quien ganó 0 a 2.

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Horario Atlético de Madrid y Barcelona, según país