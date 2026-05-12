Argentinos vs Huracán por el Torneo Apertura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Argentinos Juniors recibirá este martes a Huracán en La Paternal por uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El Bicho llega como local tras vencer 2-0 a Lanús en octavos y con la ilusión intacta de pelear por un título que sería histórico, después de quedar eliminado tempranamente en la Copa Argentina y en el repechaje de la Copa Libertadores. Enfrente tendrá a un Globo envalentonado, que dio el gran golpe al eliminar a Boca en La Bombonera por 3-2 en tiempo suplementario.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Argentinos y Huracán, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Argentinos y Huracán?

El partido entre Argentinos Juniors y Huracán se disputará este martes 12 de mayo a las 21:30 (hora argentina) en el estadio Diego Armando Maradona, en el barrio porteño de La Paternal. El encuentro será arbitrado por Fernando Echenique y se podrá ver en vivo por TNT Sports Premium.

El cruce abrirá la parte alta del cuadro de los cuartos de final junto al Belgrano-Unión que se jugará más temprano en Córdoba. El ganador de este partido avanzará a las semifinales del certamen, que se disputarán el próximo fin de semana, y el campeón del Apertura se consagrará el 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes. Cabe recordar que, en caso de empate al cabo de los 90 minutos, se jugarán 30 minutos de tiempo suplementario y, si la igualdad persiste, la serie se definirá por penales.

Argentinos llega a esta instancia con la moral en alza tras derrotar 2-0 a Lanús como local en los octavos de final, con goles de Francisco Álvarez de cabeza y un gran tanto de Alan Lescano sobre el cierre. El equipo de Nicolás Diez terminó tercero en la Zona B de la fase regular con 29 puntos, producto de ocho triunfos, cinco empates y tres derrotas, y se aseguró la localía hasta las semifinales al haber quedado eliminados Independiente Rivadavia y Boca, los dos mejor ubicados de la fase regular.

El Bicho apostó todas sus fichas al Apertura tras una temporada con sabor amargo en las copas: cayó en la primera ronda de la Copa Argentina ante Midland y fue eliminado por Barcelona de Ecuador en el repechaje de la Copa Libertadores, también por penales. Para el encuentro, Diez tendría al equipo confirmado y repetiría el once que viene de eliminar al Granate.

Huracán, por su parte, llega tras dar el batacazo de la primera ronda eliminatoria. El Globo derrotó 3-2 a Boca en La Bombonera en tiempo suplementario, con goles de Leonardo Gil y un doblete del ex Xeneize Óscar Romero, en un partido que será recordado por largo tiempo en Parque Patricios. El equipo de Diego Martínez había finalizado séptimo en la Zona B con 22 puntos, fruto de cinco triunfos, siete empates y cuatro caídas, y selló su clasificación recién en la última fecha tras igualar ante Racing.

El Globo intentará repetir la fórmula que le funcionó en La Bombonera para silenciar La Paternal y meterse entre los cuatro mejores. Diego Martínez, sin bajas confirmadas, sostendría la base que viene de eliminar a Boca, aunque podría haber alguna variante en el ataque. El antecedente reciente es alentador para el local: Argentinos venció 2-1 a Huracán en el Ducó el 27 de abril por la fecha 16 del Apertura, con goles de Tomás Molina e Iván Bravo (descontó Facundo Waller).

Probables formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Óscar Cortés; Facundo Kalinger y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Argentinos vs Huracán: Ficha técnica