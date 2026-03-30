Talleres se enfrentará ante Boca Juniors por la fecha 13

A partir de las 20:30 (hora Argentina) el próximo jueves 2 de abril, Boca Juniors visita a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Apertura.

Así llegan Talleres y Boca Juniors

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

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Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura

Talleres ganó el encuentro previo ante Independiente por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 victoria y 3 empates, han vencido su valla 1 vez y logró marcar 4 goles a favor.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura

Boca Juniors llega triunfante luego de ver caer a Instituto con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y 3 empató . Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 2 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de noviembre, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Boca Juniors se impuso por 2 a 0.





Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura

Fecha 13: vs Boca Juniors: 2 de abril - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Defensa y Justicia: 13 de abril - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Dep. Riestra: 19 de abril - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Estudiantes: 25 de abril - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Apertura

Fecha 13: vs Talleres: 2 de abril - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Independiente: 11 de abril - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs River Plate: 19 de abril - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Defensa y Justicia: 23 de abril - 20:00 (hora Argentina)

Horario Talleres y Boca Juniors, según país