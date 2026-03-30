Talleres se enfrentará ante Boca Juniors por la fecha 13

A partir de las 20:30 (hora Argentina) el próximo jueves 2 de abril, Boca Juniors visita a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes, por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Apertura.
Así llegan Talleres y Boca Juniors
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Talleres en partidos del Apertura
Talleres ganó el encuentro previo ante Independiente por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 victoria y 3 empates, han vencido su valla 1 vez y logró marcar 4 goles a favor.
Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Apertura
Boca Juniors llega triunfante luego de ver caer a Instituto con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y 3 empató . Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 2 veces.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de noviembre, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Boca Juniors se impuso por 2 a 0.
Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 13: vs Boca Juniors: 2 de abril - 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Defensa y Justicia: 13 de abril - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Dep. Riestra: 19 de abril - 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Estudiantes: 25 de abril - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Apertura
- Fecha 13: vs Talleres: 2 de abril - 20:30 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Independiente: 11 de abril - 19:30 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs River Plate: 19 de abril - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Defensa y Justicia: 23 de abril - 20:00 (hora Argentina)
Horario Talleres y Boca Juniors, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
- Colombia y Perú: 18:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
- Venezuela: 19:30 horas