Independiente Riv. (M) vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

El duelo entre Independiente Riv. (M) y Banfield correspondiente a la fecha 13 se disputará en el estadio Bautista Gargantini desde las 15:45 (hora Argentina), el sábado 18 de octubre.

Así llegan Independiente Riv. (M) y Banfield

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura

En su visita anterior, Independiente Riv. (M) empató por 0 con Godoy Cruz. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 3 empates y 1 derrota, con 2 goles marcados y con 3 en su valla.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

A Banfield no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 3 ante Racing Club. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 2 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 1-1.

Banfield se medirá ante Lanús en una nueva edición del clásico del Sur durante la siguiente jornada. El duelo de titanes se disputará el 2 de noviembre y el estadio Florencio Sola se convertirá en el epicentro del fútbol.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Yael Falcón Pérez.

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura

Fecha 14: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura

Fecha 14: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Horario Independiente Riv. (M) y Banfield, según país