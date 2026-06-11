Se va a otro equipo: Alpine confirma el préstamo de un rival interno de Franco Colapinto

Colapinto lo superó en la interna de Alpine.

Durante la temporada pasada, los flojos resultados de Franco Colapinto, sobre todo en la primera parte del campeonato, despertaron varios rumores acerca de su posible reemplazo para este 2026. Sin embargo, la segunda mitad del calendario fue más positiva para el pilarense, que, aunque no sumó puntos, mostró una buena adaptación a la Fórmula 1 con Alpine y se ganó la renovación para ser titular este año.

Claro que el piloto argentino debía demostrar que estaba hecho para la máxima categoría, algo que ha comenzado a cumplir con los puntos conseguidos en Shanghái, Miami y Montreal. De hecho, Colapinto suma 15 puntos en el campeonato y todo indicaría que la renovación para 2027 va en buen camino, lo que deja a uno de los pilotos de reserva de Alpine sin posibilidades de competir en el certamen en la siguiente temporada.

Tal es el caso de Paul Aron, quien fue fichado en el equipo galo a finales del 2024, incluso antes que el pilarense, pero que ha quedado por detrás en la consideración de Flavio Briatore. En este contexto, Alpine ha optado por darle tiempo en pista al estonio, aunque no con el A526 de momento, sino enviándolo a préstamo a Audi, donde realizará dos sesiones de prácticas libres a lo largo del año.

En cada temporada, los equipos deben cumplir con cuatro sesiones de prácticas libres a pilotos novatos, en donde entran aquellos que tengan menos de dos Grandes Premios disputados en la F1. Justamente, Aron no ha llegado a competir en el certamen, de manera que le será de ayuda a la marca de los cuatro anillos para cumplir con dos de las sesiones que dictamina el reglamento.

La primera sesión que tendrá el europeo a bordo del R26 será este viernes en la FP1 del GP de Barcelona con el coche de Nico Hülkenberg, mientras que la otra será en el GP de Austria con el de Gabriel Bortoleto a fin de mes. Cabe mencionar que Aron ya ha estado en prácticas libres con Audi en la temporada pasada, puesto que participó de las FP1 de Australia, España, Bélgica y Países Bajos.

El anuncio de Audi sobre la llegada de Aron para Barcelona.

El límite de Aron en el banco de suplentes

A fines del 2025, Paul Aron brindó una entrevista a Vinkerradio, donde advirtió que no pasará más allá del 2026 a la espera de un asiento en la máxima categoría: “Llevo un año en la reserva. La verdad es que, según mi lógica, dos años es el máximo. Cuanto antes puedas subir, mejor. En la Fórmula 1, cada año se incorporan nuevos pilotos jóvenes, hay nuevos talentos, y cuanto más tiempo estés en la reserva, más tiempo te pierdes en la niebla”.