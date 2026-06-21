"¿Neymar? No hay problema", afirma el defensa escocés Hendry

Jack Hendry de Escocia en el partido ante Marruecos

El ​defensa escocés Jack Hendry aseguró el domingo que no le preocupa el reto ‌de enfrentarse en ‌el Mundial a Neymar si el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil está en forma para el partido del miércoles.

"Sí, no hay problema", respondió Hendry a periodistas cuando le preguntaron sobre esa posibilidad.

"Me ​siento bastante ⁠cómodo, obviamente, a la hora de enfrentarme ‌a Neymar, y estoy deseando ⁠que llegue ese momento. Debería ⁠ser un duelo realmente bueno, y si finalmente juega, lo espero con ganas", afirmó.

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El seleccionador ⁠de Brasil, Carlo Ancelotti, ha declarado ​que espera que Neymar, de ‌34 años, esté disponible ‌para el último partido del Grupo C ⁠en Miami, tras haberse perdido los dos primeros encuentros mientras se recupera de una lesión de pantorrilla.

Hendry, de 31 años, ​se enfrentó ‌a Neymar en la Liga de Campeones en 2021, cuando el escocés militaba en el Brujas de Bélgica y el brasileño en el Paris ⁠Saint-Germain. El encuentro terminó 1-1.

El escocés milita en el Al Ettifaq de Arabia Saudita, pero no se enfrentó a Neymar durante su estancia en el reino, ya que el brasileño solo disputó siete partidos con el Al Hilal ‌durante una etapa marcada por las lesiones.

Escocia suma tres puntos en sus dos primeros partidos y ocupa el tercer puesto del Grupo C, con buenas posibilidades de clasificarse por primera ‌vez para la fase eliminatoria del Mundial, incluso si pierde contra Brasil, gracias al nuevo ‌formato ampliado del ⁠torneo.

Brasil suma cuatro puntos y lidera el grupo por diferencia de ​goles, por delante de Marruecos, que se enfrentará a Haití el miércoles.

Con información de Reuters